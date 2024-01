«Rino, quante risate ci hai fatto fare» 

Nell’ora dell’addio in tanti hanno ricordato la sua verve comica dissacrante, l’allegria contagiosa e i giochi con la musica e con le parole. Il mondo dello spettacolo ha salutato con nostalgia e rimpianto Rino Giambalvo, morto all’età di 83 anni. Con il nome d’arte di Giulio Manera, ha attraversato da protagonista una bella e intensa stagione del cabaret a Cagliari in tv e in tanti palchi. “Maria Bonaria”, “Bruscia”, “Bello”, “La Bombola” sono stati i suoi tormentoni musicali in un’epoca in cui i tormentoni ancora non esistevano. Ironia, disincanto, battute fulminanti gli attrezzi del mestiere di un artista che è stato, insieme a Giampaolo Loddo, l’interprete dell’anima cagliaritana, genuina e popolare, che conquistò tutti.

I ricordi

L’attore e regista Piero Marcialis lo ricorda così: «Ci ha lasciato uno dei principali protagonisti della scena nel capoluogo. Ho avuto l’onore di essere con lui e Giampaolo Loddo sul set di “Casteddu Sicsti” di Paolo Carboni e di averlo tra gli interpreti della mia commedia “Quest’anno L’Avvento Gesù lo fa a Cagliari”. Addio caro indimenticabile Rino».

Il film

Proprio in “Casteddu Sicsti” Manera e Loddo, nel salone di un barbiere, Marcialis, nel quartiere di Villanova, rivedono fatti di cui sono stati testimoni: gli incontri di boxe nel momento migliore della noble art in Sardegna, la gare automobilistiche a Campuomu, la pesca alla Scaffa e l’indimenticabile scudetto del 1970. In quel film anche Nino Nonnis, mai troppo rimpianto, che ha fatto rivivere, con leggerezza e disincanto, personaggi e vicende del passato, non remoto, della Città del sole. Giuseppe Boy, anche lui nel cast del film di Carboni, aggiunge: «Giulio Manera ci mancherà moltissimo. L'esperienza di “Casteddu Sicsti” mi resta nel cuore, anche per avere avuto il piacere e l'onore di conoscere chi ha fatto, con passione e maestria, la storia dello spettacolo della nostra città».

Eh, Rino!

L’omaggio di tanti amici e colleghi che con Rino Giambalvo hanno condiviso spettacoli e incursioni televisive. Così i Banda Beni, anche loro brillanti protagonisti della scena artistica sarda: «Per il pubblico dei suoi spettacoli era Giulio Manera ma per noi, che lo abbiamo conosciuto e apprezzato negli studi della Strega Records era semplicemente Rino. Ci siamo aiutati reciprocamente: noi fornendo chitarre e voci alle sue spassose canzoni e lui, soprattutto, con la sua voce inconfondibile nell’incipit parlato di “Pare lontana”, la canzone per il Cagliari. Ci mancherà la sua bravura e la sua umanità». L’attrice Cristina Maccioni ricorda il suo impegno in teatro mai venuto meno: «Per me sarà sempre il grande Efisio Pestamuso in “Quelli dalle labbra bianche” di Francesco Masala e Giacomo Colli. Un compagno di palcoscenico capace di sostenere con garbo la sua inesperta collega senza perdere quell’ironia e senso del comico che ne caratterizzavano la personalità. Era il mio primo spettacolo al Piccolo Auditorium di Cagliari nei primi anni Settanta del secolo scorso. La data non mi viene in mente, ma non dimentico la sua gentilezza e nobiltà d’animo, un gentiluomo nei modi, un professionista eccellente. Lo ricordo con tenerezza». E, sui social, c’è chi gli dice addio con il miglior complimento che si possa fare a un comico: «Ciao Rino. Quante risate ci hai fatto fare».

RIPRODUZIONE RISERVATA