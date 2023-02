Rinnovo del passaporto, Cagliari agli ultimi posti: «L’attesa è di 90 giorni»  

C’è anche Cagliari tra le città italiane dove bisogna aspettare più tempo per ottenere o rinnovare il passaporto. Stando a un’indagine di Altroconsumo nel capoluogo sardo sono necessari 90 giorni dalla prenotazione online, cioè tre mesi, prima di avere il documento in mano. C’è però anche chi fa peggio.

«Quattro, cinque, anche sei mesi solo per avere l'appuntamento in questura e ci sono città, come Genova e Padova, in cui non ci sono disponibilità», spiegano dall'associazione Altroconsumo che ha analizzato i tempi di rinnovo in 13 città italiane. «Abbiamo provato a prenotare un appuntamento per il rilascio del passaporto sulla piattaforma ministeriale che fornisce le disponibilità presso i commissariati presenti all'interno della provincia. Il 15 novembre scorso - si legge nell'articolo - abbiamo chiesto ai nostri collaboratori di verificare gli appuntamenti disponibili nella loro città. Schermo rosso per padovani e genovesi con una sfilza di “non disponibile” per tutte le date possibili in quel momento sulla piattaforma. Insomma, 'ritenta e sarai più fortunato». E ancora: «Non è andata molto meglio a Bolzano e a Torino dove bisogna aspettare fino ad aprile e a maggio per avere una disponibilità. Siamo a più di quattro mesi di attesa per gli altoatesini e a quasi sei mesi per i torinesi. Tra le città più lente possiamo mettere anche Cagliari, Ancona (tre mesi) e Reggio Calabria (due mesi e mezzo)».

Dati che confermano il problema anche se l’indagine risale a qualche mese fa e oggi la situazione è migliorata grazie alle iniziative messe in campo per accelerare i tempi. L’ultimo in ordine di tempo domenica quando la Questura cagliaritana – per venire incontro alle tante richieste – ha organizzato un open day che prevedeva il rilascio del passaporto in ordine di arrivo e senza bisogno di prenotazione. Davanti agli uffici di via Tuveri si sono così presentate mille persone e alla fine si è riusciti a soddisfarne soltanto 350. Gli altri invece sono tornati a casa a mani vuote.

