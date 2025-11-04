VaiOnline
La protesta.
05 novembre 2025 alle 00:18

Rinnovo del contratto, scioperano i farmacisti 

I farmacisti collaboratori di nuovo sul piede di guerra. Domani, dalle 11 alle 13.30, si troveranno sotto il Consiglio regionale in via Roma per lo sciopero nazionale.
«Nel Paese dove gli stipendi sono crollati più che in tutta Europa a causa dell’inflazione c’è ancora chi nega il rinnovo di contratti e salari e, nel frattempo, continua a incassare soldi pubblici dal governo nazionale», spiegano i segretari regionali Nella Milazzo (Filcams Cgil), Monica Porcedda (Fisascat Cisl) e Cristiano Ardau (Uiltucs Uil).

Sono 50 i milioni destinati a Federfarma nella bozza di manovra del governo nazionale – scrivono in una nota i sindacati – ed è proprio contro questa federazione di datori di lavoro, pervicaci nel non sedersi nemmeno al tavolo delle trattative, che Filcams Cgil, Fisascat Cisl e Uiltucs Uil hanno proclamato lo sciopero nazionale dei farmacisti collaboratori e di tutti i dipendenti a cui si applica il contratto collettivo delle farmacie private.

Il nodo è il tema salariale, quello che l’Ocse segnala come punto debole in un’Italia dove le buste paga, nel 2025, sono più basse del 7,5 per cento rispetto al 2021, dato più basso tra tutti i Paesi dell’Eurozona. Non è un caso quindi, che lavoratori e sindacati vadano avanti da mesi con la mobilitazione per riacciuffare il potere d’acquisto perduto, lo stesso che Federfarma si ostina a negare.

