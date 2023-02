Rinnovo dei piani per le disabilità gravi 

Al via il rinnovo dei piani personalizzati a favore di persone con disabilità grave previsti dalla legge regionale 162. Per ottenere la proroga occorre presentare la rivalutazione della scheda di salute o di quella sociale. I piani, scaduti il 31 dicembre, saranno prorogati per altri 4 mesi, fino al 30 aprile e andranno in continuità per tutto il 2023. Quelli di prima attivazione decorreranno dal 1° maggio, previa presentazione della certificazione rilasciata dalla Asl. Concordati dalle famiglie con gli operatori professionali, i piani dovranno individuare gli interventi più appropriati: assistenza domiciliare o educativa, accoglienza in centri diurni. L’obiettivo è quello di consentire ai beneficiari di avere più autonomia e di dare sostegno alle famiglie. Le domande dovranno essere presentate entro il 7 aprile all’Ufficio Protocollo o inviate via pec all’indirizzo: comunedidolianova@legalmail.it. (c. z.)

