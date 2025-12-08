«Rinnoviamo il centrosinistra» 

A qualche mese dalle elezioni comunali c’è aria di rinnovamento nel centrosinistra guspinese. Rifondazione Comunista, Sinistra Futura, Partito Progressista, Progetto Sardegna, Italia Viva e diversi indipendenti hanno scelto di correre insieme. Nella lista però manca – almeno per ora – il Partito democratico. La proposta è in chiave di un rinnovamento totale e il riferimento all’attuale sindaco Giuseppe De Fanti è celato: «Sarà da intendersi anche nella figura cardine della Giunta, in quanto quest’ultima carica è ricoperta dalla stessa persona da dieci anni», dicono.

Gli obiettivi

L’Alleanza per la Sinistra e il Centrosinistra guspinese – questo il nome del nuovo soggetto politico – segnala come, nell’ultimo decennio, si siano registrati cali di affluenza e perdita di consenso nella loro area di riferimento: «Dal 2010 al 2020, l’affluenza alle urne ha avuto una flessione del 16,4% che certifica la disaffezione dei cittadini verso la politica locale. In questo stesso decennio, la coalizione di centrosinistra ha perso 1.180 voti. Non possiamo restare a guardare: serve un’inversione di rotta», spiega Alessio Arriu, ora coordinatore del raggruppamento di partiti.

Sul tema della candidatura a sindaca o sindaco, i promotori spiegano che «è ancora prematuro, in quanto bisogna prima costruire il percorso, il programma e l’identità della proposta politica; dopodiché, sulla base di ciò, si ragionerà sulla figura che più di tutte potrà applicare il programma e guidare la futura giunta comunale». Federico Pilloni, altro membro del gruppo, aggiunge: «Il tavolo attorno al quale ragionare è ancora in costruzione e a oggi risulta libera una sedia: quella del Pd. Non appena capiremo se quel posto verrà occupato o meno, si inizierà a ragionare sul nome che potrebbe al meglio guidare la lista». Il motivo del rinnovamento è anche dato da «situazioni poco chiare» in cui componenti della maggioranza uscente «hanno sostenuto candidati di destra alle Regionali» oppure «ci sono state candidature di parte della maggioranza nelle file dei Riformatori sardi». «Il nostro progetto – spiegano – non vuole queste ambiguità. È necessario un ricambio della classe dirigente all’interno delle istituzioni guspinesi, la stessa da decenni, con alcune figure politiche presenti da più di 10 e anche 15 anni».

Il dialogo

Nei prossimi mesi partirà una campagna di ascolto rivolta alla comunità guspinese «con l’obiettivo di raccogliere esigenze e proposte da portare successivamente nelle istituzioni, qualora l’alleanza ottenga rappresentanza in consiglio comunale».Resta aperto il dialogo con il Partito democratico cittadino. «Il segretario Andrea Moreal ha chiesto tempo per confrontarsi con la propria base», fa presente Arriu. «Nel frattempo proseguiamo il lavoro, mantenendo una porta aperta a tutte le forze di sinistra e centrosinistra interessate a costruire un progetto di lungo periodo, che vada oltre i cinque anni del mandato amministrativo».

