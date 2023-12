Rinnovi lumaca per le patenti 

La commissione medica non è al completo, per il rinnovo delle patenti i tempi si fanno biblici. Come se non bastassero i problemi che mettono la sanità in ginocchio, che nelle ultime settimane hanno portato alla chiusura della sala operatoria della Traumatologia e dell’Urologia dell’ospedale Sirai di Carbonia, ecco che l’organico all’osso un po’ in tutti i settori va a colpire anche gli automobilisti.

I disagi

Già, anche per il rinnovo della patente occorre armarsi di pazienza e mettersi in fila con centinaia di persone che da settimane sono costrette a trovare un’alternativa all’automobile perché la loro patente è scaduta. E se in città o nei paesi per i piccoli percorsi ci si può attrezzare con biciclette o autobus (o addirittura a piedi se proprio non si trova un’alternativa), la faccenda si complica quando occorre muoversi con urgenza, magari per recarsi in strutture sanitarie a Cagliari o in altri Comuni per ricoveri, consulti e visite specialistiche. Gian Paolo Senis di Perdaxius è uno degli sfortunati automobilisti in attesa: «Mi trovavo fuori dall’Italia in visita ad alcuni parenti quando mi sono accorto che la patente era scaduta e così, non appena sono rientrato, ho programmato il rinnovo della patente attraverso l'agenzia automobilistica Apas di Carbonia. Mi hanno fissato un appuntamento alla Asl per essere sottoposto a visita da parte della commissione medica preposta». Sembrava che tutto andasse liscio, invece ecco i problemi: «Il primo appuntamento era fissato per il 13 novembre ma non se n’è fatto nulla: mi hanno comunicato che sarebbe dovuto saltare perchè la commissione non si sarebbe potuta riunire. Così l’agenzia automobilistica Apas mi ha fissato un altro appuntamento per il 30 novembre». Manco a dirlo, anche quello è saltato anche quello è stato annullato con la medesima ragione. «Ora io mi trovo in grosse difficoltà, – conclude Gian Paolo Senis – anche perché avevo fatto il biglietto per andare a trovare mio figlio in Toscana e non posso farlo e perderò addirittura i soldi dei biglietti».

La fila

All’agenzia Apas precisano che « che nella stessa condizione ci sono anche alcuni autisti di autobus che si sono rivolti a noi perché, superati i 60 anni, per poter guidare sono costretti a sottoporsi a visita medica della commissione locale. Dalla Asl arriva la conferma del problema: «Purtroppo in commissione – fanno sapere dalla direzione centrale – manca un componente e pertanto, non essendoci il numero legale, questa non può riunirsi. Si sta comunque provvedendo a rilasciare dei certificati provvisori, da consegnare in agenzia, al fine di estendere la validità della patente fino alla data della visita. Il disservizio dovrebbe cessare già nei prossimi giorni».

