Rinnovato l’ufficio postale 

Riaperto l’ufficio postale di Villasalto che presenta nuovi servizi e un nuovo look, grazie al progetto Polis. Nel Gerrei ora sono tre gli uffici postali “Polis”: oltre Villasalto, sono state rinnovate le sedi di Armungia e Silius. Tra i principali interventi, l’ottimizzazione degli spazi e la nuova configurazione della sportelleria con la posa di un percorso in rilievo per consentire alle persone con deficit visivi la piena autonomia negli spostamenti. Il progetto Polis valorizza gli uffici postali non solo da un punto di vista infrastrutturale, ma anche in relazione all’offerta di nuovi servizi, come i primi tre certificati Inps. Grande attenzione è stata data anche alla sicurezza: l’ufficio postale è stato dotato di impianto di videosorveglianza a circuito chiuso collegato con la Security Room di Genova, operativa 24 ore su 24. (s. m.)

