Rinnovato lo sfratto alla Ip: «Rimuovete il distributore» 

Il Comune di Triei dà l’ultimatum alla Ip. Entro il 24 ottobre la società del Gruppo Api deve rimuovere le tre colonnine e i due punti luce che nell’area dell’ex distributore, il cui ultimo rifornimento risale al 31 dicembre 2013. In più la Ip, che sebbene negli anni abbia sempre reiterato la volontà di cessare definitivamente l’attività non ha mai provveduto a smantellare l’impianto, ha l’ordine di demolire l’isola di erogazione carburanti, rimuovere le tubazioni fuori terra (tubazioni di sfiato), l’ex chiosco e il quadro elettrico. Per il Comune, l’ex stazione di servizio «crea una situazione di grave pericolo per l’incolumità delle persone e l’area necessita di essere messa in sicurezza».