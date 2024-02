Rinnovato il rapporto tra Comune e Lavoc 

Si rinnova anche per il 2024 il rapporto di collaborazione tra il Comune di Carloforte e la Lavoc, l’associazione di volontariato che si occupa di Protezione civile e tutela ambientale nell’isola di San Pietro. La Lavoc l’anno scorso ha festeggiato i trent’anni di attività a servizio della comunità, è composta da circa trenta volontari.

La Giunta guidata da Stefano Rombi, nei giorni scorsi, ha dato il via libera alla concessione di un contributo per l’associazione di 25 mila euro per proseguire con le attività di protezione civile e per la campagna antincendio 2024. «Il Comune - si legge nella delibera della Giunta - si avvale della collaborazione dell’associazione di volontariato Lavoc dal 1993, per l’effettuazione di servizi di Protezione civile ed ambientale, di soccorso e di pubblica assistenza, realizzati conformemente alle finalità previste dalle normative statali e regionali. In tutti questi anni l’attività della Lavoc è sempre stata effettuata con puntualità, serietà ed efficienza da parte dell’associazione, quindi si ritiene opportuno dotare la Lavoc delle risorse necessarie a continuare a supportare l’amministrazione nello svolgimento di funzioni strategiche». (a.pa.)

