Rinnovato il consiglio direttivo,  Paolo Corrias è il presidente 

La Coldiretti di Oristano ha un nuovo presidente. Dopo sei anni di gestione targata Giovanni Murru, la guida dell’associazione passa a Paolo Corrias, 42enne titolare di una società agricola specializzata in coltivazione di ortaggi da foglia con sede a Marrubiu. «Guiderò il nuovo direttivo sulla strada già tracciata, lavorando insieme nell’interesse di tutti i comparti agricoli e zootecnici della nostra provincia» ha assicurato subito dopo l’elezione, avvenuta durante l’assemblea provinciale composta da quarantasei presidenti di sezione e dai rappresentati di Coldiretti giovani, donne e pensionati. Tra i temi inseriti nell’agenda del neo presidente spiccano i problemi del mondo lavoro, i cambiamenti climatici e un’economia in continua evoluzione. Nel corso dell’assemblea sono state rinnovate anche le cariche del Consiglio, del comitato dei revisori e dei probiviri. Alla vicepresidenza dell’associazione che rappresenta i coltivatori diretti sono stati confermati Giancarlo Capraro e Giovanni Ferrari, mentre continuerà a far parte del Consiglio direttivo dell’associazione l’uscente Giovanni Murru. «Sono stati sei anni e mezzo vissuti intensamente – ha detto prima di lasciare il testimone al nuovo presidente – per me è stato un onore essere il rappresentante del nostro sistema produttivo caratterizzato da un territorio unico che annovera una molteplicità di settori agricoli e zootecnici con eccellenze riconosciute sul panorama nazionale». ( m.g. )

