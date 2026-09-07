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08 settembre 2026 alle 00:38

Rinnovate le strisce pedonali davanti alle scuole 

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Al primo suono della campanella la prossima settimana, genitori, alunni e insegnanti, troveranno ad accoglierli strade più sicure.

Ha preso il via ieri il rifacimento delle strisce pedonali, davanti a tutti gli istituti ad eccezione di quelle strade dove si era già intervenuti di recente e gli attraversamenti erano già ben visibili.

Gli operai, coordinati dagli agenti dell’ufficio Traffico e viabilità della Polizia locale, ieri mattina erano impegnati in via San Benedetto. Da lì poi si proseguirà via via in tutte le altre strade dove sono presenti gli istituti scolastici. L’obiettivo è far sì che nei momenti caotici dell’ingresso e dell’uscita dalle scuole si possa attraversare in condizioni di sicurezza. Fermo restando che, laddove necessario, saranno presenti anche gli agenti della Polizia locale e che anche quest’anno torneranno i nonni vigile per dare il loro importante contributo alla sicurezza.

Già nelle scorse settimane poi il Comune aveva dato il via a una serie di controlli negli istituti scolastici per verificare l’eventuale presenza di topi e, nel caso, intervenire tempestivamente, in accordo con il centro antinsetti della Città Metropolitana, in modo da evitare chiusure a pochi giorni dalla riapertura. Gli interventi come sempre saranno portati avanti dalla Pro service.

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