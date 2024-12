«Rinnovate il contratto in scadenza degli Oss» 

«Il 31 dicembre scadrà il contratto per circa 50 operatori socio sanitari (Oss) del Brotzu e non c’è certezza del rinnovo». L’allarme arriva da Gianfranco Angioni, referente regionale dell'Usb Sanità. «Questa incertezza lavorativa non solo mette a rischio il posto di lavoro, ma compromette la qualità dell'assistenza ai pazienti. Negli ospedali San Michele e Businco, i reparti di degenza sono già sotto pressione, con carichi di lavoro insostenibili e una cronica carenza di infermieri e Oss che rende difficile la gestione quotidiana delle esigenze dei pazienti», scrive in una nota il sindacalista. «Non si può pensare di non rinnovare questi contratti - afferma Angioni - la situazione sarebbe catastrofica e deve essere scongiurata. Senza risposte immediate, metteremo in atto ogni forma di protesta per bloccare questo disastro».

