Rinnovata la tradizione della Dote degli Angeli. Ieri in cattedrale la consegna del dono dedicato a una coppia di neosposi indigenti, come da costume del Gremio dei Muratori che l’inaugurò oltre 60 anni fa. A essere estratti quest’anno, due fedeli della chiesa di San Gavino di Bancali. Ma oltre alla dote, nella giornata di ieri, ha avuto luogo anche un altro omaggio con l’onorificenza di socio onorario del gremio ricevuta da Bruno Rubattu, ex storico presidente della Torres calcio. Un tributo seguito dalla cerimonia dell’Intregu, che ha visto il passaggio della bandiera dei Muratori al nuovo operaio maggiore, proprio davanti alla Madonna degli Angeli. In serata la processione per le vie del centro storico.(e.fl.)

