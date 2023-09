Rinnovata la gestione del campo comunale di calcio  

È stata rinnovata per altri due anni all’associazione dilettantistica Atletico Masainas, la gestione dell’impianto sportivo comunale di calcio a undici nel Comune di Masainas. L’amministrazione comunale intende infatti sostenere il sistema sportivo locale, attraverso la messa a disposizione di strutture e impianti sportivi. L’Atletico Masainas domenica inizierà il nuovo campionato di prima categoria. Oltre alla gestione dell’impianto l’amministrazione guidata d Gianluca Pittoni ha deliberato anche la concessione di un nuovo contributo di 3.000 euro alla società sportiva per coprire i costi in forte aumento per la manutenzione del manto erboso. (f. m.)

RIPRODUZIONE RISERVATA