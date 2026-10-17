Rinnovata alla coop Bau Club la gestione del canile cittadino 

Aggiudicata la gestione del canile comunale: affidamento di sei mesi per 137.786 euro. Il problema degli amici a quattro zampe è ancora al centro dell’attenzione a Villacidro, il Comune del Medio Campidano col primato di cani randagi: il 42 per cento dei cinquecento ospitati nei canili nel territorio.

La gestione è stata aggiudicata alla cooperativa sociale Bau Club, che già e nei occupava. Il quadro economico è stato definito sulla base di una presenza stimata di 160 cani, con una tariffa di quattro euro al giorno per animale. Nel calcolo è incluso lo smaltimento di circa dieci carcasse animali, per trenta euro ciascuna.

L’impegno del Comune non è solo la gestione, ma anche agire sulle cause del problema con prevenzione, sensibilizzazione e controllo. «In questa direzione», dice il sindaco, Federico Sollai, «saranno erogati contributi per la sterilizzazione, favorendo così la proprietà responsabile, prevenendo le nascite indesiderate e riducendo gli abbandoni. Prosegue inoltre l’attività di controllo e contrasto al vagabondaggio dei cani liberi dai propri proprietari. La tutela degli animali deve andare di pari passo col rispetto delle regole e responsabilità di chi li detiene».

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