«Rinnovare le competenze garantite dallo Statuto» 

«Noi sardi siamo parte di quella grande rivoluzione del 1948, il nostro statuto non è altro che una piccola Costituzione nata in un contesto repubblicano». A dirlo è Gianmario Demuro, costituzionalista dell’Università di Cagliari, intervenendo ieri alla presentazione del volume di Ernesto Maria Ruffini.

«Lo statuto sardo dovrebbe essere adeguato al cambiamento che la Costituzione ha già fatto nel 2001», spiega Demuro, «garantendo così nuove competenze che per la Sardegna possono essere l’elemento centrale per il cambiamento». E quali potrebbero essere? «Una di queste può essere riferita al paesaggio. Altre regioni speciali, penso alla Valle d’Aosta, hanno competenza in materia paesaggistica: anche la Sardegna potrebbe averla. Oppure pensiamo alla continuità territoriale. Oggi scontiamo un grande paradosso: nel bilancio regionale paghiamo una parte della continuità, ma abbiamo poche competenze per regolarla».

Per il costituzionalista lo statuto si può modificare, ma avverte: «Non deve cambiare la percezione che il popolo sardo ha dell’autonomia, possiamo chiamarla anche autodeterminazione o autogoverno, l’importante è che ci sia sempre il senso della propria identità, come popolo che sa regolarsi da solo».

