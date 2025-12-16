«Rinnovare il patto tra Arma e cittadini» 

«Non solo interventi di natura repressiva, ma anche la capacità di costituire un faro di speranza per la popolazione, rinnovando il patto di fiducia tra l’Arma e i cittadini, fondato su vicinanza, ascolto, accoglienza e inclusione». Queste le parole del comandante interregionale Carabinieri “Podgora” (con competenza su Sardegna, Lazio, Marche, Toscana e Umbria), il generale di Corpo d’Armata Aldo Iacobelli in visita ieri al comando Legione carabinieri Sardegna, accolto dal generale di brigata Francesco Rizzo, comandante regionale, alla presenza dello Stato Maggiore regionale, dei Comandanti provinciali e di una rappresentanza di tutti i reparti dell’Arma attivi nell’Isola.

Iacobelli ha riconosciuto il grande e costante impegno quotidiano, il senso del dovere e la dedizione con cui l’Arma sarda opera costantemente al fianco della comunità. Ha visitato alcuni reparti e stazioni (in particolare, quella dei carabinieri di Foresta Burgos e dell’Asinara), consegnando cinque “Decorazioni Mauriziane”, conferite a militari che hanno raggiunto il traguardo dei dieci lustri di servizio nell’Arma. Durante la visita ci sono stati anche momenti di condivisione e confronto con il comandante della Legione Sardegna. (m. v.)

