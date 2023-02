«Rinnovamento per un Pd credibile»  

«Tra i candidati alla segreteria nazionale del Pd, sono l’unica che non ha mai fatto parte del gruppo dirigente di questo partito. Serve un rinnovamento per ritrovare credibilità». Elly Schlein, in corsa per le primarie del 26 febbraio, l’ha ribadito a Cagliari, ultima tappa del tour nell’Isola che ieri ha toccato anche i circoli Dem di Olbia, Dorgali e Oristano. Davanti ai trecento presenti nella sede regionale di via Emilia, ha rimarcato di non contemplare «un partito degli eletti e per gli eletti e neppure delle correnti». Invece, ha aggiunto, «vogliamo un partito che dia di nuovo fiducia alla sua base e che la coinvolga nelle scelte. Siamo persone libere che si appellano ad altre persone libere. Non siamo qui per offrire posti ma, al massimo, un posto nuovo da risentire come “casa”, per tutte quelle persone che si stanno riavvicinando e che, in questi anni, non si erano più sentite rappresentate».

Un passaggio sulla sanità. «Non è possibile che in Sardegna si faccia tanta fatica per curarsi. Da un governo regionale mi aspetterei che insistesse maggiormente per avere più risorse a disposizione. Non mi stupisce, però, perché il governo nazionale non ha intenzione di investire un euro nella sanità pubblica».

Continuità territoriale

Altro tema fondamentale, la gestione della continuità territoriale e i problemi dei collegamenti con la Penisola. «In questi giorni se ne discute ed è una delle questioni che, a mio avviso, ha messo più in evidenza l’inadeguatezza di questo governo regionale, perché ha a che fare con la qualità della vita delle persone in Sardegna e con la libertà di spostarsi nella Penisola per lavorare e curarsi».

Reazioni

Osservazioni che non sono andate giù al presidente della Regione Christian Solinas e all'assessore ai Trasporti Antonio Moro. «La candidata alla segreteria del Pd, oggi turista per caso in Sardegna a caccia di consensi, non deve preoccuparsi – ha detto Solinas - Il presidente della Regione è ben presente e segue con forte attenzione, assieme all'assessorato ai Trasporti e a tutta la Giunta, l'emergenza della continuità territoriale vissuta quotidianamente dai sardi». Per Moro le parole di Schlein sono dettate da «superficialità e strumentalità». Non solo, «sarebbe utile domandare all'onorevole dei democratici cosa abbia fatto nel corso del suo appena concluso mandato da parlamentare europeo a favore del diritto alla mobilità dei sardi, o più in generale, quali iniziative abbia assunto per migliorare i regolamenti europei».