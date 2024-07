Rinnovabili, vertice ad Abbasanta 

Gli Enti locali vogliono incidere sul Piano energetico regionale. E per farlo l’Anci Sardegna chiama a raccolta tutti i sindaci dell’Isola. Nei giorni scorsi la presidente dell’associazione dei Comuni Daniela Falconi – e prima cittadina di Fonni - ha convocato i colleghi per mercoledì nel centro congressi Nuraghe Losa ad Abbasanta. All’ordine del giorno della riunione c’è «il ruolo degli enti locali nell’esercizio delle politiche di governo del territorio in materia di energia da fonti rinnovabili e di revisione del Pears», e la definizione di un «documento di indirizzo» dell’Anci Sardegna. All’incontro parteciperà anche la governatrice Alessandra Todde.

L’annuncio

La riunione di Abbasanta era sta anticipata nei giorni scorsi durante l’assemblea di Orgosolo che ha lanciato la legge di Pratobello. In quell’occasione era stata proprio la sindaca di Fonni a spiegare che «la comunità delle amministrazioni locali» vorrebbe «lavorare insieme alla Giunta Todde soprattutto per il piano energetico regionale». Ma bisogna stare attenti: «Ci sono delle avvisaglie che ci preoccupano e l’attenzione deve essere sempre tenuta alta per il bene del nostro territorio, ma anche e soprattutto per le nostre generazioni future», aveva detto Falconi in quell’occasione.

I dati

Nell’Isola sono stati presentati più di 800 progetti per realizzare impianti di produzione di energia rinnovabile.Pale eoliche, pannelli fotovoltaici e torri off-shore in grado di sfornare quasi 58 Gigawatt di potenza. Abbastanza per soddisfare le esigenze di 50 milioni di persone. In un territorio, quello sardo, che ha già dato sotto il profilo paesaggistico.

