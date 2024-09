«Rinnovabili, Todde ne discuta qui a Lanusei»  

Domenica avevano firmato in trecento. Ed erano sembrati abbastanza. Eppure ieri mattina in piazza Vittorio Emanuele, agorà di Lanusei, tanti altri cittadini hanno preso d’assalto il banchetto allestito dal comitato spontaneo e da diversi consiglieri comunali di minoranza per raccogliere le sottoscrizioni a sostegno della proposta di legge di iniziativa popolare Pratobello 24. «Manifestiamo soddisfazione per la raccolta firme di questa mattina (ieri per chi legge, ndr ) – dicono gli artefici dell’iniziativa – che ci ha consentito di reperire altre 250 firme in quattro ore».

L’obiettivo dichiarato dei consiglieri comunali di opposizione – Nadir Congiu, Bettina Pisanu, Michela Tegas, Denis Pittalis e Marco Melis – è però quello di attivare un tavolo di confronto con la presidente della Regione, Alessandra Todde, il cui tour sul tema rinnovabili toccherà l’Ogliastra venerdì prossimo. «Venuti a conoscenza del suo arrivo a Tortolì lunedì prossimo per incontrare la popolazione ogliastrina al fine di confrontarsi sulla annosa questione relativa alle pale eoliche in Sardegna – dicono dal gruppo di minoranza – chiediamo al sindaco Davide Burchi di richiedere un confronto con la cittadinanza di Lanusei che ha mostrato grande interesse e sensibilità per il tema e per questo esercizio di democrazia che è la proposta di legge popolare Pratobello 24. Fiduciosi attendiamo risposte celeri per i cittadini di Lanusei, Ogliastra e la Sardegna tutta».

Insomma la mobilitazione a favore della proposta di legge nel centro ogliastrino si arricchisce ogni giorno di un nuovo capitolo. E la sensibilità della cittadinanza di Lanusei appare in crescita costante.

