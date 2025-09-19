Rinnovabili sotto accusa: «Costi insostenibili» 

Il Green deal, piano verde da mille miliardi per rendere l’Europa climaticamente neutra entro il 2050, finisce sotto accusa dal palco della Fondazione Occorsio. Manifattura di Cagliari, Festival della sicurezza sulle infrastrutture energetiche. Ieri la prima, oggi si prosegue, sempre lo stesso sottotitolo, “Proteggere il futuro”, che sta indicando la direzione del confronto. Così si è scoperto, a sentire i relatori-esperti, che Bruxelles ha sbagliato più di qualcosina sulle politiche delle rinnovabili.

Primo affondo

A Cagliari, manager e studiosi sono stati chiamati a raccolta partendo da «sicurezza degli approvvigionamenti, competitività economica delle forniture e sostenibilità». La formula può essere considerata la cartina di tornasole a garanzia della corretta programmazione, tanto che Luciano Carta, ex generale della Finanza, consigliere senior della Fondazione Occorsio nonché responsabile del Festival, l’ha ribattezzata «il trilemma». Gioco facile per Lapo Pistelli, direttore delle Pubbliche relazioni di Eni, tornato indietro sino all’accordo di Parigi del 2015, quando l’Europa ha cominciato a strutturare il passaggio alle rinnovabili. «Un bolla oggi scoppiata – ha detto il top manager –, perché quel percorso, presentato come possibile, facile, gratuito e veloce, è al contrario una difficile transizione industriale che non si fa con un click».

Le valutazioni

Da Pistelli nessun giudizio di valore. «Non parlerei – risponde a domanda precisa a margine del panel a cui ha partecipato – né di illusione del Green deal né di autoinganno». Il dirigente di Eni fa una valutazione asettica: «Sulle rinnovabili è gratuita solo la fonte, cioè solo e vento. Non così i minerali» per fare pannelli e batterie di accumulo che «sono presenti in un numero di Paesi molto inferiore rispetto a quelli che posseggono petrolio e gas. Si aggiunga il collo di bottiglia rappresentato dalla raffinazione di questi minerali che si fa quasi solo in Cina e a Taiwan». Pistelli ha sottolineato: «Il Green deal, rispetto al trilemma di riferimento, al momento rispetta solo il principio della sostenibilità. Non quello della competitività economica delle forniture né la sicurezza sugli approvvigionamenti». Ancora: le politiche verdi dell’Ue sono «frutto di una visione eurocentrica che dà per scontata l’elettrificazione, invece un miraggio per 500 milioni di africani», è l’esempio messo sul tavolo.

«Debolezza Ue»

Le scelte di Bruxelles in materia di energia sono state il filo del dibattito. Perché «l’energia – ha spiegato Carta a inizio lavori – ha smesso di essere solo una risorsa per convertirsi in geopolitica dalla crisi petrolifera del 1973, quando i Paesi dell’Opec fecero scattare l’embargo sulla vendita di greggio per punire l’Occidente e gli Stati Uniti in particolare che avevano sostenuto Israele nella guerra del Kippur». Daniele Ruvinetti, consigliere senior della Fondazione Med-or, ha provato a suonare la sveglia all’Ue, «oggi incapace di stare al passo con le autarchie che più contano nello scenario mediterraneo e globale, e mi riferisco a Russia, Cina e Turchia». Insomma, un nuovo ordine mondiale in cui l’Europa, hanno ripetuto in tanti con accenti diversi, si ritrova in «una posizione di evidente debolezza».

I rischi

E se Ettore Francesco Sequi, diplomatico di lungo corso, oggi presidente di Sorgenia, ha messo in guardia dal rischio che sullo scacchiere globale ha «il revisionismo di Donald Trump» rispetto all’appartenenza degli Stati Uniti al blocco occidentale, l’ex senatore Luigi Zanda è rimasto sulla scia evidenziamento come «l’ordine mondiale attuale sia molto più iniquo del precedente. Non dimentichiamo che Russia, Cina e America, ciascuna con precise mire espansionistiche, hanno un punto in comune: nessuna delle tre nazioni è interessata ai destini dell’Europa, percepita ora come un osso da spolpare, ora come un oggetto da barattare».

RIPRODUZIONE RISERVATA