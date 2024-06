«Rinnovabili? Prima il rispetto della natura» 

Guida una miriade di piccole e medie imprese, 700 mila imprenditori, di cui circa ottomila e seimila pensionati in Sardegna. Il suo mandato, iniziato nel 2020, scadrà a fine anno, ma le possibilità che venga confermato alla guida di Confartigianato sono consistenti. Marco Granelli, classe 1962, leader nazionale dell’organizzazione artigiana, modenese, imprenditore edile, sarà oggi nell’Isola per incontrare iscritti e dirigenti.

Presidente Granelli, qual è lo stato di salute dell’artigianato italiano? Ci dia qualche numero.

«Con 1.300.000 imprese che danno lavoro a 2.600.000 persone l’artigianato rappresenta la storia, la cultura e il futuro del made in Italy. Siamo un importante serbatoio di occupazione e competenze: negli ultimi sei anni, oltre 502mila giovani under 30 sono stati formati e avviati al lavoro con l’apprendistato nelle imprese artigiane. Inoltre, i contratti di lavoro stabili sono più diffusi tra gli assunti dagli artigiani. I valori della tradizione manifatturiera italiana rimangono ben saldi tra le nostre imprese, ma innovazione e sostenibilità sono le parole d’ordine che guidano le scelte degli imprenditori per intercettare le nuove esigenze dei consumatori e cavalcare la domanda dei mercati internazionali».

Quali i settori vincenti per il made in Italy e quanto l’artigianato italiano riesce ancora ad affermarsi all’estero?

«Senza l’artigianato e la piccola impresa, l’Italia non sarebbe il secondo maggior Paese manifatturiero in Europa e leader globale nei settori di eccellenza come l’agroalimentare, la moda, il legno-arredo e la meccanica. I settori con una maggiore concentrazione di artigiani, micro e piccole imprese, che esportano nel mondo prodotti per un valore di 141 miliardi di euro. In particolare, l’artigianato vende sui mercati esteri beni per 59 miliardi di euro».

Il suo giudizio sulle recenti misure fiscali del Governo? Aiuteranno gli artigiani?

«Abbiamo apprezzato i principi della riforma fiscale, che prevede un importante cambio di paradigma: un sistema tributario più semplice, orientato alla crescita, attento alla prevenzione piuttosto che alla repressione dei comportamenti illeciti a distanza di anni. In questo senso, il concordato preventivo biennale per le piccole imprese è una buona iniziativa. I contribuenti avranno la possibilità, in via preventiva, di instaurare un dialogo con l’Amministrazione finanziaria per dare certezze al rapporto tributario. Questo potrebbe ridurre sia gli spazi di evasione che le incertezze normative di una legislazione che, nel corso degli anni, è diventata una vera e propria Torre di Babele».

Anche il settore artigiano è stato colpito dalle misure sul Superbonus. Qual è il suo giudizio sull’operato del Governo?

«Abbiamo denunciato le gravi difficoltà di imprese e cittadini alle prese con la stretta del Governo sull’applicazione del Superbonus. Abbiamo sollecitato al Parlamento un intervento, soluzioni concrete e di buon senso a tutela dei diritti degli imprenditori e dei committenti. La tormentata vicenda del Superbonus deve insegnare a costruire strumenti certi, stabili e sostenibili per le casse dello Stato a supporto dell’efficientamento energetico degli edifici».

Come cambia il finanziamento delle imprese artigiane? Il sistema bancario è al passo con le mutazioni dell’economia?

«Il perdurare della stretta monetaria pesa sull’accesso al credito delle imprese italiane. Il calo dei prestiti e gli alti tassi di interesse colpiscono soprattutto gli artigiani e i piccoli imprenditori, frenando i loro investimenti in innovazione e nelle transizioni green e digitale. Abbiamo bisogno di chi dà fiducia alle idee e sostiene i nostri progetti. La riforma del Fondo di garanzia per le Pmi, in vigore dal 1° gennaio al 31 dicembre 2024, risponde in parte a queste aspettative. Bisogna anche puntare sul potenziamento dei Consorzi Fidi che, in questi anni di crisi, sono riusciti ad essere complementari all’azione di sostegno dello Stato, contribuendo a favorire l’accesso al credito delle piccole e piccolissime imprese che presentavano maggiori difficoltà».

Quali provvedimenti servono ancora al sistema artigiano per crescere?

«I segnali di vitalità delle nostre imprese vanno incoraggiati con uno sforzo altrettanto energico da parte di chi guida il Paese. Occorre creare un contesto più favorevole allo sviluppo dell’impresa: riduzione della pressione fiscale, lotta alla burocrazia, contenimento dei costi della pubblica amministrazione, migliore accesso al credito, servizi pubblici e infrastrutture efficienti, giustizia rapida e welfare attento alle nuove esigenze di cittadini e imprenditori».

Lei gira tutte le regioni, la Sardegna vive molto di agroalimentare e turismo. Come legare questi due settori?

«Bisogna ricostruire il modello di turismo italiano con interventi strutturali e una governance nazionale che valorizzino la specificità e l’unicità dei nostri territori. Occorre passare dal turismo “usa e getta” concentrato sul consumo di massa delle mete tradizionali a una modalità di fruizione sostenibile e diffusa. Il nuovo modello di accoglienza e offerta turistica deve puntare sull’artigianato e le piccole imprese che caratterizzano le identità locali e sono in grado di offrire prodotti unici, come l’eccellenza agroalimentare espressa dalla Sardegna. Gli enti e le istituzioni locali e tutti i soggetti della filiera turistica devono essere coinvolti nella realizzazione di un modello capace di fare rete e rilanciare l’identità attrattiva del Paese Italia e delle mete finora trascurate».

La Sardegna è sottoposta in questo momento a un assalto sul fronte delle rinnovabili. Qual è la posizione della sua associazione rispetto alla tutela del paesaggio e alla difesa del territorio sardo?

«Il modello al quale puntiamo è fatto da un utilizzo responsabile ed equilibrato delle risorse rinnovabili, circolarità della produzione, creazione di lavoro e benessere con la tutela e la rigenerazione dei beni ambientali unite alla valorizzazione del territorio e delle sue risorse. L’artigianato ha sempre saputo coniugare tradizione e innovazione, e siamo certi che questo approccio possa guidare anche la transizione energetica, nel rispetto delle bellezze naturali e delle specificità locali».

RIPRODUZIONE RISERVATA