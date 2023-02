Rinnovabili, no alla sottostazione Terna 

L’altra questione riguarda la superficie agricola da utilizzare, tra cavidotti e sottostazione. «I terreni migliori per l’agricoltura – prosegue Melis – verrebbero sottratti: un danno anche economico per chi ha investito in attività agricole nelle aree più fertili e produttive».

Sono stati i cittadini a chiedere l’assemblea pubblica, invitando sindaco e consiglieri a una discussione su un tema sempre più attuale. «Quasi casualmente abbiamo scoperto, attraverso i progetti pubblicati sul sito del Ministero, che nella futura sottostazione di Nuraxi Figus arriverà l’energia di ben 12 impianti di rinnovabili tra eolico e fotovoltaico», dice Venanzio Melis, 62 anni: «Sarebbe gravissimo, innanzitutto per una questione di salute perché la potenza elettrica che si accumulerebbe a ridosso del nostro paese sarebbe enorme».

«La sottostazione Terna su cui confluirà l’elettricità di ben dodici impianti di rinnovabili non può essere fatta a due passi da Nuraxi Figus: faremo fronte unico, cittadini e Comune, contro questa soluzione».A Nuraxi Figus, frazione di Gonnesa, mercoledì sera si sono incontrati l’amministrazione comunale e un folto gruppo di cittadini, preoccupati per i numerosi progetti di rinnovabili che da diverse zone del Sulcis andrebbero a finire, con i loro cavidotti e l’energia prodotta, alla futura sottostazione di Nuraxi Figus. Un confronto pubblico, al Polivalente, con documenti, carte progettuali, osservazioni già inviate e da inviare al ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica.

Vento e sole

Fronte comune

L’amministrazione comunale di Gonnesa ha accolto le perplessità dei cittadini. «Abbiamo già presentato delle osservazioni sul progetto fotovoltaico e siamo pronti ad elaborare altre osservazioni, con il contributo fondamentale dei cittadini, contro l’ipotesi della sottostazione a due passi da Nuraxi Figus», dice il sindaco Pietro Cocco: «Questa è una battaglia delicata in cui è fondamentale fare fronte comune per evitare che si realizzi la sottostazione in terreni con destinazione diversa da quella industriale».

«Via da case e campagne»

Cittadini e amministratori hanno un’unica linea sugli impianti per energia rinnovabile: cavidotti, pannelli e sottostazione devono stare a debita distanza da aree agricole e siti archeologici. «Abbiamo l’unico obiettivo di ottenere lo spostamento della sottostazione dal nostro centro abitato e dalle nostre terre migliori», annuncia Giancarlo Ballisai, 62 anni, che ha già inviato osservazioni al Mite contro il parco fotovoltatico di Seruci: «Non rinunceremo alla nostra storia e alle nostra vocazione agricola».

«Assalto al territorio»

All’assemblea era presente anche il consigliere di opposizione Antonello Casu. «Ho proposto di coinvolgere anche gli altri Comuni del territorio», dichiara: «Solo unendo le forze possiamo fermare l’assalto al nostro territorio».

Al termine dell’assemblea pubblica è stato deciso di istituire per Nuraxi Figus un comitato composto da amministratori comunali e cittadini per formulare le osservazioni da inviare al ministero.

