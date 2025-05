«Rinnovabili, no agli speculatori» 

Quale energia per il futuro della Sardegna e quale futuro per l’energia in Sardegna? L'ambiente e le rinnovabili sono stati al centro di due incontri ieri a Cagliari, il primo organizzato dall’Isde al Sardegna Hotel, cui è seguito quello promosso da Mauro Pili al T-Hotel.

Il nodo della salute

“Quale energia per la salute di oggi e del futuro”, il tema che ha aperto le riflessioni al convegno regionale Isde, con l’accento sulle criticità ambientali e i fattori di rischio sanitario sull’Isola. «In base alle scelte che facciamo oggi – ha detto Domenico Scanu, presidente Isde Sardegna – si inciderà in maniera misurabile sulla salute di domani, dovranno essere orientate alla sostenibilità: no alle fonti fossili, sì a una transizione ecologica basata sulle rinnovabili, sulle comunità energetiche e su un sistema intelligente di distribuzione dell’energia, misurato sui bisogni della Sardegna».

Secondo l’ex consigliera regionale Claudia Zuncheddu, presidente di Isde Cagliari, «è fondamentale una transizione energetica che dal fossile arrivi alle rinnovabili, ma non come ci viene prospettata: questa forma di speculazione in corso ricorda la deforestazione della Sardegna attuata dai Savoia nella seconda metà dell’800». Infatti, ha aggiunto, «a quel periodo si associa un primo cambiamento climatico, con avanzamento della desertificazione e siccità, vecchi problemi che oggi continuano ad aggravarsi. I nostri dati dicono che in Sardegna è più facile ammalarsi e morire, e la crisi profondissima del sistema sanitario pubblico compromette la prevenzione».

Tra i relatori anche Stefano Deliperi, presidente del Grig: «Bisogna tenere presente che la Sardegna è un’isola, con un sistema semichiuso dalla portata ridotta. Non ha senso autorizzare un numero infinito di centrali che produrrebbero energia che non verrebbe usata, ma sprecata in assenza di sistemi per la conservazione». Per questa ragione, «occorre puntare su un’energia gestibile, facilmente utilizzabile e meno impattante. L’Ispra da due anni ha fatto uno splendido lavoro sulle potenzialità del fotovoltaico, oggi sui tetti si potrebbe garantire un livello di produzione e gestione in grado di soddisfare le richieste a livello sardo e nazionale, con un’energia che sia a produzione diffusa e anche più democratica».

Il vuoto normativo

Al T-Hotel, il dibattito si è spostato sulla questione normativa. «Bisogna passare dalla protesta alla resistenza: la lotta alla speculazione energetica, che è anche speculazione finanziaria, dev’essere diffusa e quotidiana», ha sostenuto Mauro Pili. «La classe politica, sia a destra che a sinistra, ha responsabilità per il vuoto normativo che si è generato. La Pratobello resta il baluardo costituzionale, ribadito anche dal ricorso del Governo alla Corte costituzionale sulla legge 20, che dice in maniera chiara che la norma urbanistica è di competenza della Regione. Dall'altra parte abbiamo 40 progetti all’attenzione della presidente del Consiglio dei Ministri. Approvarne anche uno solo significa essere contro i sardi e la Sardegna».

Al convegno hanno partecipato anche gli esponenti del Presidio permanente del popolo sardo: «Non potevamo essere da nessun’altra parte, abbiamo creduto nella Pratobello sin dall’origine e cercato di diffondere il messaggio che le soluzioni percorse dalla Regione non ci avrebbero portato da nessuna parte», spiega il presidente Davide Fadda. «La Giunta è andata a sbattere contro un muro di sentenze, ma daremo un’altra possibilità, ora non hanno più scuse».

