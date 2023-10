Rinnovabili, no agli speculatori 

Transizione energetica e sostenibilità ambientale nel territorio, pro e contro dell’energia green, vantaggi e svantaggi dell’energia eolica e degli impianti fotovoltaici: sono state queste le tematiche al centro della conferenza che si è tenuta ieri sera nel teatro Murgia, a Guspini, su proposta dal raggruppamento dei partiti del centrosinistra.

Il sindaco di Guspini, Giuseppe De Fanti, ha sottolineato che il paese è coinvolto in tanti progetti a causa della presenza nel territorio comunale di una cabina elettrica dove verranno convogliate tutte le linee di produzione dei parchi che si vorrebbero realizzare nel Medio Campidano.

Vincenzo Tiana di Legambiente ha fatto notare che le società proponenti offrono come contropartita alle comunità locali solo compensazioni, per esempio la realizzazione di piazze: «Servono una pianificazione regionale che coinvolga le comunità – ha rimarcato – e corridoi ecologici per far diventare questi luoghi dei parchi della comunità per far crescere il capitale naturale».

Stefano Deliperi, del Gruppo d’Intervento Giuridico, ha evidenziato l’esigenza di quantificare l’energia di cui la Sardegna ha bisogno per soddisfare gli interessi pubblici e non quelli privati: «Tanti speculatori – ha avvisato – tentano di fare affari nell’Isola». Accorato l’intervento di Maurizio Onnis, sindaco di Villanovaforru, incentrato sulla necessità di coinvolgere la popolazione sulle autorizzazioni: «Il paesaggio – ha detto – è di tutti. Serve difendere il territorio dagli assalti degli speculatori. Ai cittadini deve essere permesso di fare osservazioni, gli amministratori prima di decidere devono parlare con loro. Le società che vogliono installare impianti mettono in campo mediatori per convincere gli agricoltori a vendere i terreni: bisogna sensibilizzare i proprietari a non vendere i campi agrari e a non darli in concessione. Non è corretto fare ambientalismo e al tempo stesso andare a braccetto con gli imprenditori di settore».

Francesco Erbì della Confederazione italiana agricoltori (Cia) ha denunciato come spesso a cedere i terreni siano persone che, pur essendo proprietari, non praticano l’agricoltura mentre «molti agricoltori hanno ricevuto la comunicazione di esproprio e si sono ritrovati privi della loro fonte di sostegno». I lavori sono stati coordinati dal giornalista Giovanni G. Scanu e conclusi da Davide Carta del Pd.

