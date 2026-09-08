Rinnovabili, il Comune ferma la pratica 

Il parco flottante non deve essere fatto. Il Comune di Guspini si è messo in trincea e ha chiesto ufficialmente la sospensione alla conferenza di servizi per la realizzazione dell’impianto fotovoltaico galleggiante da 3,95 MW nella ex cava di Cort’è Semuccu.

Barricate

Il clima politico del paese si è infuocato dopo la richiesta dei permessi al Suape comunale. Il sindaco Marco Pala con una nota ha comunicato la posizione ufficiale del Comune. «L’amministrazione comunale, in seguito all'esame approfondito della documentazione, per il tramite degli uffici preposti, ha richiesto la scorsa settimana, la sospensione della conferenza di servizi, formalizzando una serie di osservazioni sia tecniche che procedurali sul progetto presentato».

Il primo cittadino è inamovibile: «La nostra posizione politica è chiara: sosteniamo con convinzione la transizione energetica, attraverso le fonti rinnovabili, ma questa deve procedere di pari passo con la tutela del nostro paesaggio, del patrimonio naturale, storico e archeologico. Ci opporremo a qualsiasi speculazione che riduca beni primari come energia, acqua e cibo a meri strumenti di profitto finanziario, devastando il paesaggio e slegandosi dallo sviluppo integrato del territorio».

Convocazione

Nell’interesse di tutta la cittadinanza serve una risposta univoca da parte di tutti i residenti. «Riteniamo inoltre fondamentale che su queste tematiche si mantenga viva l’attenzione di tutte e tutti, auspicando che si eviti, per il bene della comunità, ogni tipo di strumentalizzazioni o protagonismi sterili e divisivi. Come già visto in altre zone della Sardegna, solo una risposta unitaria, consapevole e informata può opporsi a gruppi speculativi o interessi finanziari. Ecco perché è necessario riprendere quel percorso informativo avviato anni fa da diverse associazioni spontanee, in un dialogo costante con la comunità che deve sempre essere protagonista nelle scelte che riguardano il nostro futuro», conclude il sindaco.

Fronte compatto

Contrario alla costruzione anche il Comitato Arraju di Guspini. «Il sito è letteralmente circondato da importanti siti archeologici come i menhir Perdas Longas, il nuraghe Urradili e una villa romana con terme e acquedotto che si trovano a poche centinaia di metri dal sito del previsto impianto all’interno della fascia di rispetto prevista dalla legge». L'associazione rincara la dose: «Abbiamo mandato anche una diffida è la richiesta di sospensione della conferenza di servizi decisoria e la pubblicazione del progetto per consentire la dovuta trasparenza al fine di poter presentare eventuali osservazioni da parte dei cittadini o portatori di interesse».

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