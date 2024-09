A lanciare l’allarme è la stessa Anev, Associazione nazionale energia del vento: in Italia è emergenza per lo smaltimento delle turbine eoliche. Nei prossimi dieci anni saranno da smaltire, senza considerare le nuove installazioni, 30-40 mila tonnellate di rifiuti ferrosi. Non ci sono discariche. Sul fronte dell’off shore rimbalzano le proteste dei pescatori americani per le pale spezzate in mare. Nel mirino il fondo danese che vuole investire nel mare di Olbia e Carloforte.

l alle pagine 4, 5