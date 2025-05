Rinnovabili, i Comuni puntano sull’autoconsumo 

Il tempo stringe, la scadenza del 2026 non è poi così lontana e il Sulcis Iglesiente ha oltre 28 milioni da spendere in energia rinnovabile tramite pannelli fotovoltaici e accumulatori da installare negli edifici pubblici.

L’assessore regionale all’Industria Emanuele Cani ha presentato ieri nel centro ricerche Sotacarbo, a Carbonia, l’avviso rivolto alle amministrazioni del territorio (Comuni, Provincia, Consorzio Industriale, Unione dei Comuni) dei fondi del Just Transition Fund per i sistemi di accumulo destinati all'autoconsumo. «Sono assegnati al Sulcis per la decarbonizzazione – ha sottolineato Cani – e permetteranno al territorio enormi risparmi sui costi energetici».Agli amministratori, ma anche ai tecnici di ogni ente che sta aderendo all’iniziativa e che ieri hanno partecipato alla mattinata di lavoro, la Regione ha proposto un sistema semplice di rendicontazione per rispettare la scadenza del 70 per cento di spesa entro la fine del 2026. Ma non è da escludere che possa esserci una dilazione. Il bando scade il 13 giugno prossimo. «Siamo onorati – ha precisato l’amministratore della Sotacarbo Mario Porcu – della collaborazione siglata con la Regione per la consulenza ingegneristica necessaria ad assistere gli enti nelle pratiche da avviare per l’uso dei fondi». E ha parlato di «sfida da vincere», anche Pietro Morittu, sindaco di Carbonia, “padrone di casa”: «Conseguendo risparmi enormi in conto energia, ogni ente potrà rimodulare le risorse destinandole ad altre finalità: da non sottovalutare poi la creazione di posti di lavoro».

RIPRODUZIONE RISERVATA