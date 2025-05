Rinnovabili, guerra aperta: «Presto nel Campidano cento progetti fotovoltaici» 

Altre pale in mare, nuova devastazione.E, sull’ on shore , tiene banco il caso Saccargia, ma non solo.

Allarme

L’emergenza ora è al largo delle nostre coste: 55 pale eoliche cinesi, le più grandi al mondo mai progettate, alte oltre 320 metri d'altezza, potrebbero essere sistemate davanti alla costa tra Buggerru e Arbus. E il dato che più fa riflettere è quello della potenza proposta: 990 Mw, roba da alimentare energicamente una comunità di un milione di persone. A proporre il maxi intervento off shore sarebbe una società londinese, la Renewable energies limited, di cui si sa ben poco. Si sa invece che 13 giugno scadranno i termini per le osservazioni al progetto di parco eolico da 42 pale da 300 metri della società legata all’Eni Ichnusa Wind Srl tra Porto Flavia, Carloforte e Sant’Antioco. La preoccupazione che le rotte del tonno rosso vengano disturbate dalle pale eoliche, con l’alterazione di equilibri marini millenari, è forte.

Il dettaglio

Davanti a tutto questo non c’è difesa di alcun tipo. Le norme nazionali vigenti aprono alla realizzazione dei parchi e silenziano la controffensiva legislativa isolana: con la Pratobello 24 in un cassetto del Consiglio regionale e la legge aree idonee sarda smontata dal Tar del Lazio, presto (il 7 ottobre) oggetto di un pronunciamento della Corte costituzionale, difendersi sarà impossibile. Non basta: entro luglio dovrà essere riscritto il decreto Fratin, di interpretazione al Decreto Draghi, che sarà molto restrittivo al riguardo dell’autonomia regionale e allargherà ulteriormente le maglie per l’approvazione di iniziative in aree agricole.Tra i comitati c’è chi invoca l’approvazione della Pratobello 24, proposta di legge di iniziativa popolare da 211mila firme che punta sull’urbanistica, su cui la Regione ha competenza primaria.

Battaglia

Per ora, tuttavia, all’orizzonte c’è una maxi approvazione di progetti fotovoltaici nell’Isola e in particolare nel Campidano, quanto all’eolico basterà aspettare: «È paradossale infatti che il ministro abbia deciso di salvare le centrali a carbone solo nell’Isola», dice Davide Fadda, portavoce del Presidio permanente del popolo sardo. «I progetti fotovoltaici da approvare in Sardegna sono un centinaio, e dissemineranno i loro pannelli nelle terre fertili dei Campidani. La Regione non ha una legge per impedire questa ennesima devastazione: se il Consiglio non approverà la Pratobello24 sarà battaglia, visto che sono state percorse strade inutili che hanno comportato solo perdite di tempo».

Saccargia

A Saccargia, invece, il Comitato Gallura ha presentato al ministero dell’Ambiente, alla presidenza del Consiglio e per conoscenza alla Regione una richiesta di annullamento in autotutela del giudizio di compatibilità ambientale e dei successivi pareri positivi in favore del progetto di “Potenziamento del Parco eolico Nulvi Ploaghe con potenza complessiva pari a 121,5 Mw” presentato il 27 novembre 2018 dalla società Erg Wind Sardegna Srl. La basilica rischia di essere circondata da pale altissime, ma gli attivisti promettono battaglia: «Il nostro interlocutore non potrà che essere la Procura».

