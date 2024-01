Rinnovabili, esposto in Procura  

«Mancanza di trasparenza del sito regionale, non siamo messi nelle condizioni di poter conoscere i progetti sulle rinnovabili presentati in Regione e seguirne il percorso». Giancarlo Ballisai, presidente dell’associazione ambientalista Adiquas di Nuraxi Figus e componente del Comitato Nuraxino per la difesa del territorio che si sta opponendo a tutti i progetti di eolico e fotovoltaico, ha presentato un esposto alla Procura, e inviato una copia anche alla Regione, alla Provincia e ai Comuni di Gonnesa, Portoscuso e Carbonia.

L’esposto

«Con la presente - si legge nel documento firmato da Ballisai - si sottolinea che nel sito web “Sardegna Ambiente” non è possibile estrarre la documentazione dei progetti eolici, fotovoltaici e agrivoltaici sottoposti a V.I.A. relativa all’istruttoria e alle conclusioni dell’iter valutativo per gli anni precedenti al 2023». A differenza del sito del Ministero della Transizione Energetica, su cui è possibile seguire l’iter di ciascun progetto, l’associazione lamenta che ciò non è possibile per i progetti presentati alla Regione. «Ne consegue che - sostiene Giancarlo Ballisai - lo osservazioni o pareri forniti dagli enti pubblici coinvolti o da associazioni e cittadini portatori di interesse, non sono visibili». Non solo, gli stessi progetti non sono pubblicati neanche agli albi pretori dei Comuni. «La mancata pubblicazione nell’albo pretorio del Comune di Gonnesa - dice Ballisai - ha impedito la conoscenza e la possibilità di presentare osservazioni utili al procedimento».

Nuovi impianti

I nuovi progetti per rinnovabili non mancano. L’ultimo interessa Iglesias: la Ski 1 srl vorrebbe costruire un parco eolico con 6 aerogeneratori alti 135 metri, per una potenza complessiva di 36 megawatt. L’energia prodotta a Iglesias dovrà poi essere convogliata verso una sottostazione elettrica, con cavidotti che si dirigeranno verso Nuraxi Figus. «Stiamo correndo un grosso pericolo - dice Marco Cannas, di Iglesias, del Comitato Sulcis Iglesiente - anche perché nessuno parla realmente di cosa potrebbe succedere». Ancora una volta i futuri cavidotti si dirigeranno verso il territorio gonnesino. «È il settimo impianto - dice Ballisai - che finirà alla futura sottostazione Terna, a cento metri dal nostro centro abitato. Ci opporremo anche a questo».

