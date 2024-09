Rinnovabili e siti minerari, le perplessità dei sindaci 

Attenzione particolare agli impianti off-shore, le opportunità dei siti ex minerari e le garanzie da dare ai Comuni agricoli e turistici. Sono alcune delle tracce che la Governatrice Alessandra Todde ha fornito ieri alla Sotacarbo, Grande miniera di Serbariu, ai sindaci del Sulcis Iglesiente nella serie di incontri in tutta l’Isola sulla questione delle energie rinnovabili in relazione alle numerose istanze, l’individuazione delle aree potenzialmente idonee per eolico, fotovoltaico e idroelettrico. Il sud ovest sardo ha offerto le proprie perplessità.

«Importante stabilire vincoli maggiori per gli impianti off-shore – ha ribadito – confrontarsi col demanio marittimo per ottenere distanze maggiori, ma anche pianificare le infrastrutturazioni nei casi in cui, come nelle miniere dismesse, si presentino opportunità». Ci sono questioni su cui, Comuni come Portoscuso, chiedono risposte immediate: «Noi abbiamo le criticità con l’eolico a terra e in mare – testimonia il sindaco Ignazio Atzori – più la centrale termoelettrica e i siti di stoccaggio: non si prescinde poi dagli interventi su porto e strade». Carbonia, come ricordato dal sindaco Pietro Morittu, «ha non poche aree Ex Ligestra e Area su cui intervenire e nel Pip con la Sotacarbo è pianificata la produzione di idrogeno». Mauro Usai, Iglesias, ha rimarcato l’esempio «della potenzialità e idoneità di certi siti ex minerari come Campo Pisano».

RIPRODUZIONE RISERVATA