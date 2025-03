Rinnova la patente a 100 anni 

Inviata

Guspini. «A cent’anni la patente mi serve ancora: devo portare i fiori a mia moglie Lucia Anna, al camposanto». Emilio Marrocu è un uomo sensibile. Al ricordo della donna che ha amato per tutta la vita e che è scomparsa quattro anni fa, lui – ex carpentiere del borgo minerario di Montevecchio – si emoziona ancora. «Sono fatto così», ammette mentre un velo di lacrime gli copre gli occhi piccoli e scuri e lui prende posto sulla sedia intorno al tavolo in cucina. Nato ad Arbus il primo marzo del 1925, guspinese di adozione, ha da poco festeggiato il secolo di vita con il rinnovo della patente di guida.

La visita

«Ero rassegnato. Ormai non ci pensavo quasi più, tanto è vero che avevo preso accordi per regalare la macchina a un nipote di mio genero. Avevamo già l’appuntamento per il passaggio di proprietà. Poi la signora che lavora all’autoscuola mi ha detto “Ma perché non tenta? Secondo me ce la può fare tranquillamente. Ci provi signor Emilio”. E io ci ho provato». In effetti i test sono scivolati via senza problemi e la patente rinnovata ora è custodita gelosamente nel comodino in camera da letto. «Mi hanno confermato la guida con lenti, ma quella ce l’avevo già. Alla mia età il rinnovo vale per due anni, quindi in questo caso fino al 2027. È stata una bella soddisfazione».

L’impegno

La faccenda avrà anche scombinato un tantino i piani in famiglia ma almeno ha lasciato in garage la Fiat Punto che il nonnino usa ogni settimana per andare a trovare la moglie defunta. «La domenica mattina vado a trovare Lucia Anna, porto i fiori sulla sua tomba. Ma il cimitero è molto lontano da casa mia, a piedi non potrei arrivarci mai». E così, puntualissimo, Marrocu si mette al volante e con molta prudenza onora il proprio impegno: «È un dovere». Nel giorno del centesimo compleanno a fare gli auguri nella casa di via Eleonora d’Arborea è venuto anche il sindaco Giuseppe De Fanti: «Ne sono stato felice, mi ha detto che dimostro al massimo 80 anni». Poco dopo è arrivata la festa a sorpresa nell’ufficio postale del paese, perché la direttrice voleva celebrare questo nonnino tanto gentile che ogni primo del mese si presenta in giacca e cravatta per ritirare la pensione e firma ancora ogni carta senza bisogno di aiuto: «Proprio non me l’aspettavo, mi hanno fatto passare davanti alle altre persone che erano in fila allo sportello e mi hanno fatto gli auguri». Con tanto di torta.

Il lavoro

Emilio Marrocu ha attraversato la vita dedicandosi al lavoro e alla famiglia. «Quando rientravo a casa dopo la giornata di lavoro a Montevecchio, anziché andarmene al bar, mi mettevo a fare il lattoniere nella piccola officina che avevo ricavato sotto casa». Così ha tirato su la famiglia e costruito la casa nella quale ancora vive con una delle figlie. Nonostante goda di buona salute e sia del tutto autonomo esce di rado. «Di solito resto a casa tutto il tempo, il giovedì vado al cimitero con una delle mie figlie e la domenica da solo». Da anni ormai non va neppure a fare due passi in centro. «I miei amici di un tempo sono morti tutti, i colleghi pure. Sono rimasto solo io».

