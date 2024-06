rinino e pinna le certezze del sant’elena 

Quartu. Per il Sant’Elena la parola d’ordine è rimettersi subito in pista dopo la retrocessione in Promozione. I biancoverdi l’hanno fatto, cominciando con diverse conferme ma anche qualche novità. In panchina resta Maurizio Rinino: l’allenatore originario di Torino, con un passato da calciatore in Serie B al Chievo nella seconda metà degli anni Novanta, è arrivato a fine gennaio (dopo che si erano avvicendati Marco Piras e Fabio Vignati) e ha guidato la squadra nella seconda parte dell’Eccellenza. Ora sarà il tecnico sin dall’inizio, con la novità di Alessandro Accardo come suo vice.

Le conferme

Al momento non ci sono nuovi acquisti, che saranno definiti nelle prossime settimane. La società si è soffermata soprattutto sulla permanenza di alcuni giocatori già visti nella scorsa stagione: c’è già l’accordo con il capitano Luigi Pinna, il laterale Igor Minerba (che può giocare in diversi ruoli) e il centrocampista Mihai Rotaru, nato in Moldavia ma in Sardegna da quando era bambino e in biancoverde dalle giovanili con in mezzo due passaggi a Guspini e Arbus fra il 2018 e il 2020. Con loro tanti giovani, dai 2004 Francesco Onnis e Alessandro Pilleri ai fuoriquota Sergio Celli, portiere 2006, e Stefano Saba, attaccante 2005 (in Promozione rimane la regola di avere in rosa un calciatore nato almeno nel 2005 e uno nel 2006). «L’idea è ripartire subito, valorizzando i giovani per fare un campionato di livello», l’obiettivo del vicepresidente e direttore sportivo Stefano Melis: «Più che a vincere puntiamo a una classifica medio-alta. Siamo contenti dell’ingresso del team manager Roberto De Luca, che sta portando nuove risorse, e cerchiamo di coinvolgere numerose altre attività per mettere in piedi un buon progetto».

Caso stadio

Una delle questioni ormai storiche del Sant’Elena riguarda gli impianti. A Quartu i biancoverdi non giocano dal 2015-2016, nel loro campo di Is Arenas addirittura dal 2012 quando arrivò il Cagliari. Anche quest’anno gli allenamenti saranno svolti a Sant’Elia sul terreno del Vecchio Borgo, le partite si disputeranno a Mulinu Becciu in via Crespellani. «Siamo sempre in attesa che l’amministrazione comunale porti a termine i lavori a Is Arenas e Sa Forada, gli impianti dove il Sant’Elena ha sempre giocato», l’augurio del presidente Luca Meloni: «Faremo un altro anno ringraziando il Vecchio Borgo Sant’Elia e il consorzio I quartieri di Mulinu Becciu per la mano che ci danno, sperando di tornare quanto prima a Quartu».

