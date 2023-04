«Ringrazio i sardi per gli aiuti alla mia Ucraina» 

«Quando è scoppiata la guerra – afferma – la gente in tutto il Paese era spaventata e ha tentato la fuga, soprattutto verso la Polonia e l’Europa in generale. Le persone stavano in fila per tre o quattro giorni. Nel nostro territorio, quello dell’arcidiocesi di Leopoli, si sono fermati tanti profughi, e alcuni stanno ancora da noi, mentre altri – precisa – hanno fatto ritorno alle loro case. È sempre vivo il nostro impegno per assistere queste persone, facendole sentire a casa».

Lo ha detto l’arcivescovo di Leopoli monsignor Mieczysław Mokrzycki che ha incontrato la stampa locale alla presenza dell’arcivescovo di Cagliari e segretario generale della Cei, monsignor Giuseppe Baturi.

Il presule, a Cagliari in occasione dei festeggiamenti di Nostra Signora di Bonaria, ha offerto la sua testimonianza rispetto al conflitto in atto in Ucraina da oltre un anno. Secondo i dati Unhcr, aggiornati al febbraio 2023, gli ucraini rifugiati all’estero dall’inizio del conflitto sono 13 milioni. Mentre sono quasi 18 milioni coloro che hanno bisogno di assistenza umanitaria. Sempre secondo i dati aggiornati ci sono 5,9 milioni di sfollati all’interno del Paese, di cui 1 milione composto da bambini.

«Grazie agli aiuti umanitari che noi riceviamo da tutta la Chiesa in Europa possiamo aiutare le persone a sopportare questi difficili periodi della loro vita, nella quale hanno perso tutto», ha detto Mokrzycki.Le persone sostenute dalla Caritas ucraina sono 6 milioni, ma notevole è stato, ed è tutt’ora, l’impegno messo in campo da Caritas italiana che in totale, dallo scoppio del conflitto, ha sostenuto oltre 20 mila persone, coinvolgendo 90 diocesi in servizi di accoglienza.

RIPRODUZIONE RISERVATA