Ringhiera distrutta, ecco le lanterne 

Per l’intervento di sostituzione bisognerà attendere, per questo nel frattempo si cerca quantomeno di mettere una pezza. Nei giorni scorsi gli agenti della Polizia locale hanno sistemato alcune lanterne nel tratto della ringhiera che sovrasta la spiaggia di Margine Rosso, buttata giù la settimana scorso da un’ auto guidata da un uomo risultato poi positivo all’alcoltest. I rischi di incidente stradale infatti adesso, sono molto alti senza le barriere e per questo si cerca di migliorare la visibilità al buio. L’intervento di ripristino immediato era stato sollecitato anche dal Comitato di Margine Rosso, ma bisognerà sbrigare tutte le procedure con il coinvolgimento dell’assicurazione per addebitare le spese dei lavori al responsabile. Un po’ quello che era successo al Poetto quando un’ auto aveva divelto la recinzione in legno che delimitava la pista pedonale e ciclabile.

«È evidente che manca totalmente il buonsenso nel mettersi al volante», commenta il presidente del Comitato Margine Rosso Emanuele Contu, «e non mi riferisco solo a quel tratto». La strada infatti, «presenta danni causati da automobilisti ovunque, a partire dalla grande rotonda di Margine Rosso dove quasi ogni giorno avviene un incidente e al rondò che interseca la via Marco Polo, ormai quasi totalmente distrutto».

