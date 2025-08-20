Rinforzo Nuorese, arriva Carraro Lopez al Tuttavista 

Nuorese, Iglesias, Alghero e Tuttavista si rinforzano. Cacciuto all’Accademia Sulcitana, doppio ritorno al Fanum Orosei.

In Eccellenza nuovo rinforzo per la Nuorese, che ufficializza l’arrivo a centrocampo di Filippo Carraro, classe 1997, nato a Schio. Porta in dote un curriculum di assoluto livello: cresciuto nei settori giovanili di Chievo e Carpi (con cui ha disputato la Primavera 1), ha vestito le maglie di Triestina e Treviso tra Serie C e D militando nelle ultime stagioni nel Pozzonovo, con cui ha vinto un campionato di Promozione e si è confermato protagonista anche nel massimo torneo regionale.

Sempre in Eccellenza rinforzo internazionale per la retroguardia dell’Iglesias, che accoglie il difensore Vincent Di Stefano, cittadinanza francese e italiana, classe 1993. Cresciuto calcisticamente nelle giovanili di Montpellier e Grenoble, sarà uno dei leader della linea difensiva rossoblù. Ha giocato anche con Sete 34, Rumilly Val e Sadan e in Belgio con il Tubize.

In Promozione il Tuttavista inserisce qualità e quantità a centrocampo con Facundo López (2001), reduce da una stagione divisa tra Bonorva e Macomerese. Centrocampista dinamico e instancabile, porta esperienza e grinta nella mediana dei biancorossi. Conferma importante in casa Alghero, che va avanti con Luca Scognamillo: attaccante classe 1998, vanta un lungo percorso tra Eccellenza e Serie D con le maglie di Latte Dolce, Atletico Uri e Ossese con oltre 75 reti segnate in carriera.

In Prima Categoria colpo a effetto dell’Accademia Sulcitana, che si assicura le prestazioni del bomber Christian Cacciuto. Esperto attaccante con trascorsi in Eccellenza e Promozione, ha indossato le maglie di Orrolese, Samassi, Quartu 2000, Siliqua, Città di Selargius, Asseminese e, nell’ultima stagione, Decimoputzu. Andrà a rinforzare un reparto offensivo già ricco di alternative di valore come Piras, Achenza, Contu, Farci, Mattana, Puddu, Dessi, Piddiu e Bilello.

Infine, in casa Fanum Orosei due graditi ritorni: il club gialloblù riabbraccia Stefano Calaresu e Alessio Dessena, pronti a dare il loro contributo alla causa oroseina nella nuova stagione.

RIPRODUZIONE RISERVATA