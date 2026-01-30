VaiOnline
Il piano.
31 gennaio 2026 alle 00:36

«Rinforzo delle dune e nuove passerelle per limitare i danni» 

Se adesso la corsa contro il tempo sarà per liberare le tre spiagge di Cagliari dai detriti e risistemare il lungomare di Sant’Elia (di fronte al Lazzaretto ci sarà il campo di regata dell’America’s Cup) dove il ciclone ha distrutto la ringhiera in acciaio marino e i parallelepipedi in granito che erano ancorati, per il futuro l’amministrazione ha in mente una serie di progetti per evitare che quanto è accaduto due settimane fa possa ripetersi in casi di nuovi eventi eccezionali. «Lavoreremo per rinforzare il sistema dunale, creando una protezione naturale che come abbiamo visto ha funzionato molto bene», dice Zedda. «Quindi rimuoveremo le passerelle di accesso alla spiaggia», oggi quasi tutte distrutte, «e ne realizzeremo di nuove, amovibili, che potremo togliere di fronte a una nuova allerta rossa di quella portata e poi riposizionarle superata l’emergenza», dice ancora Zedda. Questo perché il ciclone le ha distrutte e le ha trasformate in detriti oltre che in un pericolo maggiore nei giorni della bufera di acqua e vento. Non solo: «Faremo subito, appena il meteo lo permetterà una verifica in tutte le zone a mare dei costoni rocciosi, Sant’Elia, Calamosca, Cala Fighera, Sella del Diavolo: l'erosione», conclude, «potrebbe aver comportato il rischio di movimento dei materiali e pietre». ( ma. mad. )

