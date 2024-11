Rinforzi per la compagnia barracellare 

La compagnia barracellare si allarga con l’ingresso di due nuovi componenti. «Hanno completato, - dichiara Olindo Pittau, 69 anni, comandante dei barracelli di Samassi - la trafila amministrativa durata diversi mesi. Il passaggio in Consiglio è obbligatorio, ora mancano solo il decreto del prefetto e il giuramento in Comune. Sono contento di poter integrare due nuovi agenti nell'organico della compagnia. A breve altri due aspiranti barracelli prepareranno le certificazioni necessarie in base all’iter amministrativo e se tutto procede in maniera lineare, avremo anche altri due componenti che faranno ingresso nel gruppo barracellare», conclude Pittau.

Nella delibera pubblicata nell’albo pretorio del Comune, vengono indicati i nomi dei due candidati (Nicola Cabiddu e Andrea Piras) e specificato che «potranno prendere servizio in seguito all’avvenuto riconoscimento a ciascuno della qualifica di agente di pubblica sicurezza da parte del prefetto di Cagliari, dopo aver presentato il prescritto certificato medico di idoneità e aver prestato giuramento davanti al sindaco entro dieci giorni dall’attribuzione della qualifica di cui sopra». Inoltre, viene detto che l’integrazione nella compagnia favorirà un migliore svolgimento dei compiti. (l. d.)

