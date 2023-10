«Rinforzi per evitare problemi»  

L’Ardia del 2020 era stata sospesa per la pandemia «ma c’era sentore che un gruppo di cavalieri potesse riunirsi per scendere comunque nel percorso. Ecco perché si rivelò necessario chiedere rinforzi. E si decise quindi di dislocare uomini e mezzi a su frontigheddu e a fianco all’arco». Il vice questore Pino Scrivo racconta in aula per oltre un’ora quanto accaduto nel luglio 2020, rispondendo alle domande della pm Daniela Caddeo nel processo che chiama il sindaco di Sedilo Salvatore Pes: l’accusa è calunnia. L’allora questore Giusi Stellino e il vice Scrivo erano stati denunciati dal primo cittadino perché avrebbero in qualche modo condizionato lo svolgimento delle cerimonie religiose legate all’Ardia: la corsa era stata bloccata ma non le celebrazioni religiose per San Costantino. Controlli imponenti delle forze dell'ordine nella zona del santuario di San Costantino. Quella denuncia era stata, però, archiviata dal gip del Tribunale e successivamente Stellino e Scrivo (assistiti dall’avvocato Mario Gusi) avevano denunciato il sindaco per calunnia, appunto.

L’udienza

Il vice questore Scrivo ha ricordato ieri che la mattina del 7 luglio il sindaco lo aveva chiamato al telefono inveendo e dicendo che l’area era stata militarizzata facendo venir meno lo spirito dell’Ardia. «Al sindaco fu chiesto di emettere un’ordinanza per vietare la discesa dei cavalieri e garantire l’incolumità dei fedeli che hanno comunque avuto la possibilità di accedere tranquillamente al santuario. Ma non ci fu alcuna ordinanza. In quei momenti, comunque, nessuna lamentela arrivò dai pellegrini. L’unico a protestare fu, invece, il sindaco che contestò la dislocazione degli uomini».

La difesa

L’avvocato difensore Cristina Puddu ha chiesto al vice questore Scrivo chiarimenti sul sentore che faceva pensare al rischio che qualche cavaliere sarebbe comunque sceso nel percorso. «Sui social si inneggiava alla discesa a cavallo. Alcuni episodi accaduti qualche tempo prima avevano fatto emergere un clima di tensione, mi riferisco all’asino fatto trovare accanto alla parrocchia. Durante i tavoli tecnici il sindaco non aveva sollevato contestazioni e la nostra presenza, così come era stata disposta dai vertici, era servita da deterrente: non si verificò alcun problema. Il sindaco mi disse che quella presenza di militari stava offendendo la religiosità del luogo. Ci chiese di spostare i mezzi e pretendeva le scuse del questore». L’avvocato Puddu, poi, ha chiesto al teste che cosa intendesse col termine inveire: il vice questore Scrivo ha precisato che la telefonata aveva avuto toni accesi da parte del sindaco. Che, in chiusura di udienza, ha precisato: «Non è mia abitudine inveire, avevo solo chiesto di spostare i mezzi da quel luogo sacro. Se alcuni cavalieri avessero deciso di scendere le forze dell’ordine avrebbero fatto in tempo a impedirlo anche stando da un’altra parte». Il processo continua il 18 marzo.

