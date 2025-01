Rinforzi in corsia,  la Asl cerca medici e specializzandi 

Pochi medici nei reparti del San Martino e la Asl corre ai ripari tentando la carta dei medici specializzandi in diverse discipline. Ares Sardegna, su richiesta della direzione generale dell’azienda sanitaria oristanese, ieri ha pubblicato un avviso per soli titoli per il reclutamento di medici iscritti al penultimo e ultimo anno delle scuole di specializzazione da destinare alla Asl di Oristano. Si cercano medici da impiegare in chirurgia generale, cure palliative, ginecologia e ostetricia, geriatria, igiene, epidemiologia e sanità pubblica, malattie dell’apparato respiratorio, medicina fisica e riabilitazione, medicina interna, nefrologia e dialisi, oncologia, pediatria, psichiatria e radiodiagnostica. «Il nostro obiettivo è incrementare gli organici di diverse strutture semplici e complesse per offrire prestazioni e servizi sempre più puntuali e di qualità agli utenti - ha detto il direttore generale della Asl 5 Angelo Maria Serusi - ci auguriamo che molti medici specializzandi partecipino alla selezione». Le domande scadono il prossimo 1 febbraio. Sul sito di Ares sono presenti tutte le informazioni. Ora non rimane che attendere di sapere quanti saranno i camici bianchi che decideranno di proporsi per il San Martino. ( s.p. )

