Rinforzi in Comune, neo assunti già al lavoro 

Quindici nuovi assunti, tutti a tempo indeterminato. Al Comune di Sestu è ora di cambiamenti negli uffici, con un gran numero di nuovi dipendenti che iniziano la loro carriera.

Forze nuove

E così, mentre molte amministrazioni comunali fanno i conti con una carenza di personale, nel palazzo di via Scipione hanno preso servizio due nuovi agenti di polizia, ma anche nuovi dipendenti nel settore della sicurezza informatica, negli uffici tecnici, nei servizi finanziari e tributari, nei servizi sociali, negli uffici che curano la cultura e lo sport.

La sindaca

«Con questi ultimi concorsi Sestu si arricchisce di giovani talenti che potranno mettere a disposizione dei cittadini le proprie competenze e attitudini», dice la sindaca, Paola Secci, che ha festeggiato l’occasione anche con una foto di gruppo con i nuovi assunti nella sala consiliare del Comune. «Siamo particolarmente orgogliosi perché dopo anni di tagli si è potuto dare il giusto peso all’importanza del personale per il raggiungimento degli obiettivi dell’amministrazione e, soprattutto, per la qualità e la rapidità dei servizi alla nostra comunità».

I concorsi

Negli ultimi mesi infatti il Comune ha aperto nuove posizioni lavorative e organizzato una serie di concorsi; varie le motivazioni. C’è chi andava in pensione lasciando un ruolo vacante, ci sono state nuove posizioni aperte, ma anche chi si lasciava il suo vecchio posto di lavoro. «Sestu è una meta lavorativa ambita anche per la sua collocazione geografica, ma il Comune ha dovuto contrastare negli ultimi anni la continua emorragia di personale. Un problema dovuto anche alle migliori condizioni contrattuali offerte da altri comparti pubblici e privati», spiega Paola Secci. Tuttavia il Comune e la sindaca hanno fatto tutto il possibile per invertire questa tendenza: «Nell’ultimo quinquennio abbiamo provveduto alla immissione in ruolo di quasi 70 dipendenti», continua la sindaca.

Scende l’età media

Il totale dei dipendenti attualmente in forza al Comune ha superato per la prima volta le cento persone. L’organico inoltre è giovane, con un’età media sotto i cinquant’anni. Tra i nuovi dipendenti è alta anche la presenza femminile, con sette donne. Tra i compiti ricoperti dagli assunti ci sono quelli degli esperti di informatica e sicurezza, che si occuperanno di gestire i servizi informatici e il sito web del Comune, in particolare per quanto riguarda tutte le comunicazioni e i servizi digitali rivolti ai cittadini. Oppure i nuovi arrivati nell’area dei servizi sociali, che andranno a rendere più efficiente l’organizzazione di una serie di servizi tra i più richiesti e di cui usufruiscono tanti cittadini. E nella foto di gruppo spiccano con le loro divise i due agenti di polizia locale che aiuteranno a gestire problemi di sosta selvaggia, rifiuti abbandonati e tanto altro.

Più efficienza

Insomma, con i nuovi assunti l’intento è quello di avere un Comune più efficiente per tutti i cittadini. «Tutto ciò è stato possibile grazie a un lavoro eccellente dell'ufficio del personale sotto la responsabilità del dottor Filippo Farris e del segretario generale dottor Marco Marcello», conclude la sindaca, «che hanno predisposto e seguito lo svolgimento dei concorsi pubblici anche durante il periodo della pandemia da Covid».

