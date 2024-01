Rinforzi in Comune: due vigili e poi arriva l’assistente sociale 

Il personale del Comune di Isili si rafforza: arrivano i primi inserimenti dopo i concorsi che sono stati fatti a dicembre. I primi ad essere assunti saranno due vigili urbani che prenderanno servizio a febbraio che affiancheranno l’unico agente attualmente presente. Questo innesto porterà ad un potenziamento del servizio e ad uno snellimento del lavoro che oggi grava tutto su una persona sola. Ormai da diversi anni il Comune soffriva di questa carenza che appesantiva il lavoro dell’ufficio che ha comunque diverse competenze oltre a quelle legate alla regolamentazione del traffico all’interno del centro abitato. È di competenza di questo settore l’adozione di ordinanze temporanee e l’immissione della segnaletica stradale, l’aiuto all’uscita degli alunni, le campagne di sensibilizzazione e informazione sul Codice della strada e la tutela del territorio e dell’ambiente.

L’inserimento di due nuove figure permetterà con il tempo di riorganizzare tutta l’attività e il servizio anche in base alle nuove esigenze della comunità. Ma i due non saranno le sole due figure che andranno a rimpinguare il personale. A breve ci sarà la nomina di personale amministrativo e anche di un assistente sociale. In un periodo in cui i Comuni lamentano la carenza di personale, Isili è riuscito a ripristinare i numeri e tutto ciò avrà un’influenza positiva sul lavoro della macchina amministrativa.

