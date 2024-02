Rinforzi al Comune: già al lavoro un ingegnere e un architetto 

Via al potenziamento degli uffici comunali con l’entrata in servizio nell’ultimo mese di un architetto e un ingegnere (area ufficio tecnico): si tratta di Sara Deplano (tempo pieno e indeterminato) e Marco Carta (18 ore settimanali a tempo indeterminato). Vista la necessità di coprire le carenze all’interno della pianta organica la Giunta comunale «ha ritenuto che l'istruttore tecnico a tempo pieno - viene messo in evidenza nella delibera - debba essere assegnato, fino a nuove determinazioni, per 24 ore al servizio tecnico e tecnico manutentivo e per 12 ore al servizio governo del territorio». Sempre al servizio governo del territorio è stato assegnato Marco Carta.

Il potenziamento degli uffici nel corso di uno degli ultimi Consigli comunali è stato messo in evidenza dall’assessore al Bilancio Andrea Mura: «A dicembre è stata assunta una nuova unità, a gennaio altre due. Sono inoltre in corso delle procedure per ulteriori assunzioni». Sulla carenza di personale il capogruppo di minoranza Gianfranco Sestu aveva sottolineato che «le nuove assunzioni vanno bene, non possono però compensare la perdita di due tecnici molto esperti che hanno lasciato Muravera per spostarsi in altri Comuni. In questo ci sono grosse responsabilità da parte dell’amministrazione». (g. a.)

