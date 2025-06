Rinforzi a Macomer, Orgosolo e Ottana 

Dopo la mobilitazione del sindacato di polizia Siap per la carenza di organico nella polizia di Nuoro 36 nuovi agenti sono assegnati alla provincia, da ripartire tra i commissariati di Orgosolo, Macomer, Ottana, Tortolì e Lanusei. Rinforzi che arrivano in un momento delicato, con l’estate alle porte. La decisione del Dipartimento è stata accolta con soddisfazione dal Siap Nuoro. «Accogliamo con favore il potenziamento dell’organico - dice il segretario provinciale Gavino Rosa - soprattutto alla luce delle gravi carenze che da tempo denunciamo, ancora più evidenti con la gestione del Cpr di Macomer. Ringraziamo il prefetto per la sensibilità e il questore per il tempestivo intervento che ha già portato a risultati tangibili». Il riferimento è all’assegnazione di agenti al commissariato di Siniscola, per fronteggiare l’allarme atti intimidatori, che ha portato all’arresto dei presunti responsabili. Se Nuoro sorride, non lo fanno Cagliari, Sassari e Oristano. «La nostra solidarietà va ai colleghi - dice Rosa - la sicurezza si garantisce con una visione complessiva, non a macchia di leopardo».

