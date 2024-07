Rinchiusi per un’ora e mezza in aereo: «Nessuna informazione» 

Un'ora e mezza in aereo in attesa del decollo. Enormi i disagi vissuti ieri pomeriggio dai passeggeri di un volo Ryanair diretto a Pisa da Cagliari. Il motivo? Un guasto tecnico improvviso. A raccontare l'accaduto è Marco Lisu, uno dei passeggeri: «Anche altri collegamenti hanno fatto ritardo, non solo Ryanair, ma una volta imbarcati i passeggeri, gli aerei sono partiti. Il nostro sarebbe dovuto partire alle 13.25, poi il primo ritardo: partenza prevista per le 13.50, poi alle 14.20. Ci siamo imbarcati, sembrava tutto a posto. Una volta a bordo ci hanno detto che non saremmo partiti prima di un'ora, che poi è diventata un'ora e mezza».

Sono saliti dei tecnici che si sono trattenuti in cabina per le verifiche. «Nel mentre sono atterrati e poi ripartiti diversi aerei», dice Lisu. «Un passeggero ha perso il controllo, prendendosela con il personale a bordo che però non aveva colpe. Altri si lamentavano a voce alta, uno ha fatto chiamare il personale Sogaer ed è sceso. Sarebbe stato doveroso che le spiegazioni le avesse date il comandante». Nella lunga attesa del decollo – avvenuto alle 15.50 - è stata aperta la porta anteriore per far entrare un po’ d'aria, anche se all'interno, assicura Lisu, non c'era caldo. Poi una battuta: «Almeno nel ritardo annunciato sono stati puntuali». (ste. lap.)

