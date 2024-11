Rincasa ferito, si accascia e muore 

Milano. È tornato a casa alle 22, dopo essere uscito per comperare una birra. Edoardo Giovanbattista Austoni, 52 anni, ha avuto tempo di dire alla compagna «chiama aiuto», per poi accasciarsi sul divano e morire in pochi istanti. Sul corpo due ferite. Una, lieve, a un sopracciglio; la seconda, di due centimetri, alla tibia, dove aveva una vena varicosa da cui è uscito sangue a fiotti.

Esclusa la rapina

Gli operatori del 118 accorsi nell’abitazione in via Giovanni Ameglio, alla periferia di Milano, in una corte disadorna, non hanno potuto fare nulla. Il fascicolo contro ignoti aperto dal pm di turno Enrico Pavone è per omicidio, ma elementi decisivi si avranno dall’autopsia che sarà eseguita domani. Le indagini comunque prendono seriamente in considerazione anche l’ipotesi dell’incidente: fuori dall’abitazione c’era un coccio di bottiglia con intorno una larga chiazza di sangue. Austoni potrebbe essersi tagliato cadendo, e poi la copiosa emorragia avrebbe causato l’arresto cardiaco che lo ha colto quando ormai si era accasciato sul divano. Oltre alla ferita al sopracciglio e quella alla gamba l’esame esterno condotto dal medico legale non ha trovato tracce di violenza. Austoni con sé aveva il portafogli e il cellulare; segno che non sarebbe stato aggredito per rapina. Gli investigatori della Mobile stanno setacciando le immagini di videosorveglianza degli edifici vicini.

L’attentato del 2006

Edoardo Giovanbattista Austoni era uno dei sei figli del professor Edoardo Austoni, ex primario di urologia e andrologia dell’ospedale San Giuseppe morto nel 2012. Considerato un luminare, Austoni senior il 29 novembre del 2006 era stato ferito a colpi di pistola e in seguito condannato per concussione, accusato di aver preso denaro per accelerare alcune operazioni. Le indagini sull’attività del medico erano partite proprio dall’attentato che aveva subito davanti alla clinica privata dove lavorava, affiancando l’attività a quella nel pubblico. Mentre stava uscendo a bordo della sua Porsche Carrera un uomo, mai individuato, gli aveva sparato attraverso la portiera, ferendolo gravemente alle gambe e all’inguine. Gli inquirenti cominciarono a indagare nell’ambito degli ex pazienti e così emersero gli episodi per cui Austoni era stato condannato in primo grado. Ricorse in appello, ma morì di malattia nel 2012, una settimana prima dell’udienza.

