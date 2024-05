Rincari Tari, no dell’opposizione 

Rincari del 10 per cento sulle bollette Tari a Sardara. Le tariffe per il 2024 sono state approvate in Consiglio comunale dalla maggioranza, mentre la minoranza ha votato contro. «Alla crescita dei costi del servizio di 30 mila euro – ha spiegato l’assessore al Bilancio Roberto Caddeo – si aggiunge 1,60 euro ad ogni utenza imposto dall’autorità nazionale di regolazione Arera per coprire i costi dei rifiuti pescati e degli eventi calamitosi». Critica la consigliera di minoranza Valentina Viaggiu: «Gli aumenti sarebbero giustificati se ci fosse stato un miglioramento del servizio, che non c’è stato».

I numeri

Il Piano economico e finanziario Tari per il 2024 prevede un costo complessivo del servizio di 552mila euro, 30mila in più rispetto al 2023. La scelta del Comune è stata quella di caricare il 75 per cento sulle utenze domestiche, mentre per le altre il rincaro sarà del 25 per cento. Per la tipologia di casa più diffusa nella cittadina termale, una superficie di 120 metri quadrati e una famiglia di quattro persone, l’aumento è di 16 euro. Da 4 a 6 euro, invece, per bar, ristoranti, supermercati, fruttivendoli e supermercati. «All’aumento – aggiunge Caddeo – ha contribuito l’effetto delle nuove componenti perequative della tariffa rifiuti applicati da Arera. Ogni utenza si troverà in bolletta 0,10 euro per i rifiuti raccolti attraverso campagne di pulizia in mare, nei laghi, nei fiumi e nelle lagune, 1,50 euro per la gestione dei rifiuti in caso di eventi eccezionali e calamitosi. Poi c’è l’adeguamento Istat dei prezzi dei servizi». Caddeo ricorda le somme in sottrazione: «La più consistente di 30mila euro è il risparmio del trasferimento dalla discarica di Villacidro al consorzio Cisa di Serramanna e il recupero di circa 20mila euro dall’evasione».

L’ecocentro

«Con la nuova gestione dei rifiuti – dice Viaggiu – la promessa fu di ampliamento e miglioramento del servizio. A distanza di un anno abbiamo registrato peggioramenti. La situazione più critica è quella dell’ecocentro: i cittadini sono costretti spesso a riportarsi a casa gli ingombranti per via dei contenitori strapieni. C’è di più: si possono lasciare solo 5 pezzi per volta». Altra nota dolente è il porta a porta: «Il ritiro della plastica è passato da settimanale a quindicinale, così pure l’indifferenziato». E su questo l’assessore Caddeo concorda: «Provvederemo al rispetto del contratto, non escludiamo sanzioni al gestore del servizio».

