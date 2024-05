Rincari Tari, la minoranza accusa 

Opposizione all’attacco sull’aumento della Tari a Quartucciu: «Così si prendono in giro i cittadini».

Per la Giunta Pisu si tratta di un aumento lieve (circa 4 euro al mese a famiglia) che ha lo scopo di «tenere i conti in ordine e permetterci di fare una puntuale programmazione», come ha detto martedì l’assessore al bilancio Carlo Secci a margine del Consiglio comunale che ha approvato le nuove tariffe, evidenziando appunto che «si tratta di un aumento funzionale per garantire maggiori servizi ai quartuccesi». E così in un’ottica di contenimento della spesa, il Comune – a detta di Secci – riuscirebbe a garantire servizi efficienti alla collettività e ad aiutare le famiglie in difficoltà.

L’affondo

Ma per Franco Paderi, consigliere del gruppo Misto, «la favola delle maggiori tasse per offrire migliori servizi» non convince. Far passare il concetto che l'aumento della tariffa «consente di contenere la spesa è un insulto all’intelligenza dei nostri concittadini», attacca Paderi che, dati alla mano, avverte: «Il costo del servizio di raccolta rifiuti si poteva autofinanziare con gli introiti dei tributi già versati e con la riscossione dei tributi ancora da incassare».

L’esponente della minoranza ricorda che i servizi si migliorano con scelte oculate di programmazione e di spesa non con l’aumento della pressione tributaria. «Anche la bonifica delle aree invase dai rifiuti abbandonati è stata inserita tra i servizi, ma le spese non possono gravare sull'intera popolazione contribuente», prosegue Paderi. «È chiaramente la scelta più facile ma certamente la meno equa perché basterebbe accedere a varie fonti di finanziamento esterne dedicate e intensificare la vigilanza del territorio. L'aumento delle tasse è una scelta politica che va a incidere sui bilanci delle famiglie».

Le proposte

Sia il gruppo “Quartucciu nel cuore” che quello misto ricordano poi di aver chiesto alla maggioranza «un impegno serio a vincolare gli introiti della vendita degli imballaggi e le premialità riconosciute dalla Regione a favore dei cittadini per ridurre il tributo». Quindi per l’opposizione non va tutto bene: «Ci sono gravi ritardi e aumenti delle tasse per sopperire a una mediocre gestione della spesa pubblica. Intanto il nuovo servizio di raccolta rifiuti che sarebbe dovuto partire dal primo marzo, così come dichiarato, non partirà prima dell'anno prossimo», è la conclusione.

