«Rincari sul caffè, non cederemo» 

«Il caffè deve essere buono, se costa meno, lo è ancor di più». In piazza Umberto, a Sant’Antioco, un bar ha deciso di dire no agli annunciati rincari dell’espresso italiano.

La scelta

Se tra i 23 bar della cittadina il caffè ha un prezzo uguale dappertutto, un euro e 20 centesimi, al bar Olimpia da decenni costa un euro e i titolari non hanno alcuna intenzione di cedere agli aumenti. «Forse siamo gli unici di tutta la provincia - dice Mauro, il più grande dei fratelli Lecca, proprietari del bar Olimpia - grande rispetto per i colleghi, ma ognuno fa il proprio commercio. Per risparmiare abbiamo scelto di avere una macchina di nostra proprietà e anche il caffè lo compriamo selezionando sì le buone marche ma anche il prezzo conveniente. Questo ci permette di guadagnare e allo stesso tempo di garantire un risparmio al cliente». Di riflesso, anche il cappuccino ha un prezzo più basso e la clientela apprezza. «Sono clienti affezionati al locale e a chi ci lavora - dice Valerio Lecca - è un ambiente familiare, viviamo del nostro lavoro e i clienti lo sanno». Davanti al bar, nei tavolini sulla piazza tanti clienti: «La qualità è buona - dice Bruno Solinas, un avventore del locale - lo prendo tutte le mattine».

La concorrenza

Ma cosa ne pensano i proprietari degli altri bar del caffè a prezzo popolare? «Ognuno è libero di piazzare il rincaro che meglio crede - dice Federica Steri del caffè del Corso - ma se parliamo di costi effettivi, di qualità del caffè e di costi di gestione, ma anche di servizio e di qualità, allora è impossibile scendere al di sotto del prezzo attuale di 1 euro e 20, anzi, i fornitori ci consigliano di aumentare e tanti turisti ci dicono che dalle loro parti il caffè costa di più». Emerge che, la stessa marca di caffè, offre tante soluzioni con diverse caratteristiche, naturalmente a prezzo diverso. «Noi offriamo il meglio ai nostri clienti - precisa Aladino, titolare del bar Aladin caffè - ci sono tanti tipi di caffè, ma per quello che offriamo noi, il prezzo è già troppo basso, impossibile scendere a 1 euro. Il paragone lo può fare solo il cliente e chi sceglie bene, sul caffè, è un intenditore». Stesso parere per la titolare del bar “Profumo di Caffè”. «Se volessi potrei piazzarlo a 90 centesimi - dice Luisa Calabrò - naturalmente non la qualità che offro oggi ai miei clienti. Ma il ragionamento va fatto non solo sul caffè, bensì sul servizio, sulla location e naturalmente sui costi di gestione. Scendere a un euro non avrebbe senso. Per chi come noi offre la qualità, i 20 centesimi non sono la differenza».

