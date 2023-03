Da una parte la stangata del Comune di Oristano: tra addizionale Irpef e Tari ogni famiglia dovrà versare 200 euro in più rispetto al 2022. Dall’altra i rincari di luce e gas che posizionano la provincia oristanese in testa alla classifica nazionale. Il risultato è che sempre più famiglie sono allo stremo, tanto che dalla Caritas diocesana sottolineano: «Gli aiuti che diamo ormai non bastano più».

l alle pagine 40, 41